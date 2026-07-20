Andalucía recibió 1,45 millones de pasajeros aéreos internacionales en junio, un 7,9% más que el año anterior

Archivo - Viajeros en aeropuertos en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía acumula desde principios de año un total 7.218.982 pasajeros internacionales, un 8,9% más que en el mismo periodo del pasado año y que ha alcanzado tras sumar en junio 1,45 millones de viajeros extranjeros.

En la comparativa interanual del pasado mes, el aumento ha sido del 7,9%, según los datos publicados este lunes por Turespaña. En todo el país, en el mes de junio ascienden a 11,1 millones, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados hoy por Turespaña.

Así, el 87% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,4% más que en junio de 2025. Desde América llegó el 8,4%, con un incremento del 0,6%. En esta ocasión, los pasajeros procedentes de Asia, que representan el 2% del total, muestran un retroceso del -5,3%.

En el primer semestre del año, España recibió 54,6 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone, 2,6 millones de llegadas adicionales.

En junio, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Alemania que retrocede un -2,3%. Destaca la subida interanual de Polonia y Bélgica y la desaceleración de Estados Unidos, con un 1,7% menos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales China y Canadá. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos. Las llegadas de todos los países del Golfo Pérsico retrocedieron arrastrados por la situación de Oriente Medio.

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de2,6 millones de pasajeros internacionales, lo que supone el 23,7% del total del flujo de llegadas, con un avance interanual del 4,6%. Baleares fue su principal destino, con una cuota del 26,0% del total, y un avance del 0,9%. Le sigue Canarias con una cuota del 19,8%. Además, la Comunidad Valenciana y Cataluña destacaron por recibir más de 30.000 pasajeros adicionales este mes.

Por otro lado, desde Alemania volaron 1,4 millones de pasajeros (12,7% del total), con un descenso interanual del -2,3% debido en gran medida a la disminución en Canarias, con cerca de 27.000 pasajeros menos. Baleares es la primera comunidad de destino este mes con una cuota estable del 47,4%. Cataluña y Canarias fueron las siguientes receptoras, mientras que la Comunidad Valenciana es la única que registró un incremento del 6,9%.

Desde Italia llegaron 1,1 millones de pasajeros internacionales, el 10% del flujo recibido en junio, registrando un crecimiento interanual del 7,9%. Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron más de 20.000 pasajeros adicionales, mientras que Baleares, la Comunidad de Madrid y el País Vasco también registraron notables aumentos.

Por su parte, los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid, aglutinando el 51,4% de las llegadas.

Francia emitió 794.578 pasajeros, el 7,1% del total y un incremento del 1,2% interanual. La Comunidad de Madrid acaparó el 22,8% de las llegadas totales, aumentando un 2,8% con respecto al año anterior. Por su parte, Cataluña, con el 22,6% del total, retrocedió un -5,9%.

Destacaron los incrementos interanuales superiores al 10% de Andalucía, el País Vasco, Canarias y Galicia; y por el contrario el descenso del -3,6% en la Comunidad Valenciana.

Los 476.579 pasajeros llegados desde Países Bajos, representaron el 4,3% del total en junio, y experimentaron una disminución del -3%, debido al descenso en todas las comunidades con la excepción de la Comunidad Valenciana y Galicia. Las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña, aglutinando el 41,2% de las llegadas.

Así, en junio las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97% del total de llegadas. Todas, menos Canarias, registraron aumentos. La Comunidad Valenciana registró una notable subida del 11,2%, mientras que Baleares fue la que creció con más moderación, un 1,7%.

Baleares es la que acaparó el junio el mayor número de pasajeros con el 20,9% de las llegadas, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid muy cerca con cutas 20,8% y 20,1% respectivamente.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2,2 millones de pasajeros, un 3,8% de crecimiento interanual. El aeropuerto de Barcelona se sitúa en segundo lugar, con 2 millones de pasajeros, un 3,9% más.