Andalucía recibió en agosto a más de dos millones de turistas internacionales, un 21,3% más que en 2025

Archivo - Los turistas contemplan la Plaza de España de Sevilla en una jornada primaveral. A 17 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía. España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió en agosto un total de 2.065.044 turistas internacionales, un 21,3% más que en el mismo mes del año anterior, incremento que la convierten en la comunidad que más crece en dicho mes. Lo mismo ocurre con el gasto de los viajeros, que se situó en los 2.797 millones de euros, un 18,85% más respecto a agosto de 2025, muy por encima de la subida que registraron el resto de comunidad autónomas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en las encuestas Frontur y Egatur.

En detalle, el gasto medio por turista fue en agosto de 1.378 euros, es decir, 187 euro de media diaria, un 4,25% más que en agosto del pasado, con una estancia media de 7,4 días, según ha indicado el Gobierno en una nota.

En cuanto a los datos acumulados en los primeros ocho meses de 2026, desde enero han visitado Andalucía 11,08 millones de viajeros extranjeros, 10,4% más que en el mismo periodo de 2025. Estas visitas supusieron un gasto total en lo que llevamos de año de 15.272 millones de euros, lo que refleja un crecimiento del 11,54%. En el conjunto nacional, la cifra de turistas internacionales en agosto ascendió a 12,3 millones, un 9,2% más que en el mismo mes de 2025.

En cuanto al gasto de los turistas internacionales, ha crecido en este mes también un 9,2%, hasta superar los 17.800 millones de euros. En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, la llegada de turistas internacionales se sitúa en cerca de 70 millones, lo que supone un crecimiento del 5,4% sobre el mismo periodo del año anterior.

Respecto al gasto, hasta agosto los turistas foráneos han gastado unos 99.800 millones, un 8% más. Durante el mes de agosto, cada turista internacional gastó un promedio de 1.455 euros, cifra similar a la de agosto de 2025. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 202 euros, con un crecimiento interanual del 1,9%.

Asimismo, el Gobierno ha indicado que la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas en este mes fue de cuatro a siete noches, con más de 5,8 millones y un aumento anual del 10,1%.

El número de visitantes se incrementó un 3,0% entre los que no pernoctan (excursionistas) y un 8,9% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches). En el mes de agosto, Reino Unido ha sido el primer país de origen de las personas que nos visitan, con 2,4 millones de turistas, un aumento del 9,3%.

En cuanto al gasto, los ciudadanos de Reino Unido han dejado en España en agosto 3.366 millones de euros, un 7,6% más que en el mismo mes del 2025. En segundo lugar, se encuentra Francia, cuyos turistas aumentaron un 2,1% respecto a agosto del 2025, con cerca de 2,1 millones de turistas internacionales.

El gasto también aumenta un 2,1% con un total de 2.240 millones de euros. Y la tercera posición es para Alemania. De este país han llegado 1,4 millones de turistas en agosto, lo que se traduce en un aumento del 4,5% interanual.

El gasto de los turistas alemanes alcanza los 1.974 millones de euros, un 8,2% más que el mismo mes de 2025. Este mes de agosto destaca, una vez más, el crecimiento en el número de visitantes de Italia, un 10,6% más, y de Suiza, un 29,3% por encima del mismo mes del año pasado.

En cuanto al gasto, también destaca el fuerte aumento de Países Nórdicos, un 18,6%, y del capítulo del 'Resto del Mundo', que aumenta un 12,1%.

RESTO DE CCAA

Illes Balears fue también, como en julio y junio, el primer destino principal de los turistas en agosto, con el 21,2% del total. Le siguieron Cataluña (19,4%) y Andalucía (16,8%). A Illes Balears llegaron un 2,6% más de turistas que en agosto de 2025. El número de visitantes a Cataluña aumentó un 9,1%.

En cuanto al gasto, éste aumentó un 4,2% en tasa anual en Illes Balears y un 7,2% en Cataluña. En el capítulo del gasto también hay que destacar la notable subida, de nuevo, del 'Resto de comunidades', con un porcentaje de incremento del 22,3%.