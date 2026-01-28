Andalucía reclama al Gobierno obras "pendientes" para almacenar más agua y evitar "problemas" por temporales

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 28 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tra - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha insistido este miércoles en reclamar al Ejecutivo central la ejecución de obras hidráulicas consideradas de interés general del Estado, y "pendientes" de acometer en la comunidad autónoma con las que se podría "almacenar más agua" y evitar "problemas" como los que se están produciendo en las últimas horas en Andalucía al hilo del paso de varias borrascas seguidas.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha defendido la "apuesta firme, clara y contundente" del Ejecutivo de Juanma Moreno con la depuración de agua después de que haya autorizado este martes el gasto de cerca de 65 millones de euros para la contratación de cuatro obras de depuración que afectan a 14 municipios.

El consejero ha señalado que la "evidente mejoría" que se está dando en la capacidad de los embalses andaluces al hilo de las lluvias que se están registrando en la comunidad no va a llevar al Gobierno andaluz a "una relajación", sino que la Junta va a "seguir pisando el acelerador de la obra hidráulica para que, cuando lleguen los tiempos de escasez de lluvia, nos pille con el trabajo bien hecho".

Respecto a las borrascas de los últimos días, ha remarcado que desde la Junta se vigila "el nivel de los ríos y de los embalses", y por eso han acometido desembalses en presas de las provincias de Málaga, Huelva o Cádiz.

De igual modo, el consejero ha querido "lanzar un mensaje de precaución" dirigido a la ciudadanía, "sobre todo en los espacios abiertos y ante las fuertes rachas de viento" que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos de nivel rojo o naranja en puntos de la comunidad, teniendo en cuenta que se han producido derribos de árboles, postes de alta tensión y otros "objetos que pueden causar alguna incidencia", según ha puesto de relieve.

A preguntas de los periodistas sobre si se podrían haber evitado algunos desembalses de agua de haber estado construidas obras competencia del Estado, el consejero ha respondido que se podría "haber almacenado mucha más agua" con ese tipo de infraestructuras, e incluso "podríamos haber evitado muchos de los problemas que estamos teniendo", según ha añadido.

En esa línea, ha señalado que "el Estado tiene una larga lista de actuaciones pendientes declaradas de interés general desde hace mucho tiempo" en Andalucía y, "sin ir más lejos, en el entorno del embalse de Guadarranque", en la provincia de Cádiz, en la que este pasado martes hubo que "desalojar a varios cientos de familias, hay dos actuaciones pendientes por parte de la Administración General del Estado", que son "el encauzamiento de los arroyos de La Línea de la Concepción y San Roque, y el encauzamiento del río Guadarranque, que a su paso por la estación de San Roque están pendientes de ejecutar, y que probablemente nos hubiera evitado tener que hacer estos desalojos".

El consejero ha advertido de que desde la Junta "no nos cansaremos de exigir" estas obras al Gobierno, a la vez que la administración andaluza, "previamente, cumple" con su labor de "impulso a la obra hidráulica", según ha remarcado.

SUSPENSIÓN DE CLASES

Por otro lado, tanto Fernández-Pacheco como la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, han defendido la decisión de la Junta de suspender la actividad lectiva presencial este miércoles en los centros educativos de 77 municipios de la comunidad en los que "había aviso de nivel rojo o de nivel naranja tirando a rojo", y han subrayado que esta decisión ha sido "técnica", de la mano del Comité Asesor del Plan de Emergencias que aúna a "responsables técnicos y políticos".

En esa línea, el consejero de Agua ha defendido que las decisiones que se adoptan en relación a la actividad escolar son "meditadas" y tienen como "única finalidad" la de "salvaguardar la integridad de todos los andaluces, y de manera muy especial de los más pequeños".

INVERSIÓN EN DEPURACIÓN DE AGUA

Según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo andaluz ha autorizado este martes el gasto de cerca de 65 millones de euros para la contratación de cuatro obras de depuración que afectan a 14 municipios de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla.

Estas actuaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural estarán financiadas al 100% por la Junta de Andalucía a través del canon de mejora y "garantizarán el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales".

De esta forma, la puesta en servicio de las infraestructuras hidráulicas asociadas a los cuatro proyectos "evitará sanciones e impulsará el desarrollo equilibrado y ordenado del territorio", además de que "contribuirá a reforzar la seguridad jurídica de las entidades locales afectadas y la calidad de vida de los ciudadanos", según valoran desde la Junta.

En concreto, en la provincia de Sevilla se ejecutarán dos obras de depuración valoradas en más de 34 millones de euros que benefician a tres localidades. Por un lado, se invertirán casi 24,3 millones en la construcción de una nueva agrupación de vertidos y una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para los municipios de Villanueva del Río y Minas y Tocina, así como para el núcleo de Los Rosales, dependiente de esta última localidad.

Por otro lado, también se ha aprobado la contratación de la obra para poner en servicio una nueva agrupación de vertidos y una EDAR en Montellano gracias a una inversión superior a los diez millones de euros. En ambos casos, los proyectos contemplan la instalación de tuberías para aguas residuales, estaciones de bombeo y canalizaciones de vertidos.

En el caso de Córdoba, la actuación que impulsa el Gobierno andaluz hace referencia a las agrupaciones de vertidos y las nuevas depuradoras que darán servicio a Encinas Reales, a Moriles y a la pedanía de Navas del Selpillar (Lucena). La previsión es invertir más de 14,5 millones, y entre las acciones a poner en marcha se encuentra la construcción de tuberías y canalizaciones para aguas residuales y de las estaciones de bombeo necesarias para transportar los vertidos hasta la nueva EDAR para su tratamiento.

Por último, para mejorar la depuración de aguas residuales en las provincias de Almería y Granada se pondrán en marcha colectores que recogerán vertidos de seis localidades almerienses --Almería, Níjar, Adra, Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules-- y dos municipios granadinos, los de Víznar y Alfacar.

En total, se trata de cuatro lotes de obras que conllevan una inversión que roza los 16 millones de euros, dividida en cuatro lotes de contratación.

En el caso del primero, la Junta contempla 4,8 millones de euros para agrupar los vertidos de aguas residuales de los núcleos de La Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla --pertenecientes a la capital y Níjar-- y mejorar su tratamiento posterior. Además, esta obra supone también una mejora en la depuración de los vertidos de los núcleos almerienses de Cabo de Gata, Ruescas y Pujaire con una nueva conducción que los traslada hasta la actual EDAR Este de Almería, situada en El Toyo.

Por otro lado, el segundo lote supone invertir 2,8 millones en la puesta en marcha de colectores de los núcleos de La Alcazaba y Guanios, dependientes de Adra; y el tercero supera los 630.000 euros de inversión para agrupar los vertidos de Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules.

Por último, el Gobierno de Andalucía impulsa también obras por valor de 7,7 millones de euros para conectar Víznar y Alfacar con la EDAR de los Vados, ubicada en Granada.