Refuerzo de seguridad principalmente en Cádiz y Huelva por posible afluencia por el puente del Corpus

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha insistido este miércoles en el refuerzo de la seguridad de algunos puntos de la costa, principalmente en Cádiz y Huelva, ante la posible afluencia de muchos andaluces ante el puente del Corpus Christi --festivo en las capitales de Sevilla y Jaén--, dentro de un plan especial en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las cinco provincias del litoral. "Se han reforzado efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Adscrita de la Junta", ha explicado.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete de crisis por coronavirus, Marín ha señalado que las playas contarán con un aforo limitado, punto que recogen los planes de contingencia realizados pora cada uno de los 62 ayuntamientos costeros andaluces.

Según ha indicado, el puente del Corpus no se disfruta en toda la comunidad, solo siendo festivo en las capitales de Sevilla y Jaén, por lo que se han reforzado los puntos donde "se nos informa que suelen ser puntos más conflictos a nivel de acceso a municipios costeros". En este sentido, ha señalado que principalmente en Cádiz y Huelva por contar con segundas residencias de ciudadanos de Sevilla, y donde menos en Almería.

Este plan se activa el jueves y durará hasta el domingo, una vez se permite la movilidad entre las provincias de la comunidad dentro de la Fase 3 en el proceso de desescalada por pandemia del coronavirus, tal y como ya explicó este pasado martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Los agentes de la Policía Adscrita realizarán 200 servicios durante el dispositivo y además se reforzarán las Jefaturas provinciales de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería con efectivos de provincias de interior. Así, las playas de Huelva y Cádiz se reforzarán con agentes de Sevilla, mientras que personal policial de Jaén se desplazará a Almería, Granada y Málaga, que además verá reforzada sus servicios con agentes de la Jefatura de Córdoba.

Entre las acciones que desempeñarán los agentes de la Unidad movilizados destacan actuaciones informativas para el cumplimiento de las medidas sanitarias (distancia, uso de mascarillas, etc) y otro tipo de cuestiones establecidas en los distintos planes municipales de contingencia elaborados por los ayuntamientos.

EXCESIVA MOVILIDAD DE MADRILEÑOS

Preguntado sobre la preocupación por la excesiva moviliadd de vecinos de Madrid cuando acabe el estado de alarma, Marín ha apuntado que cuando el Gobierno de España permita la movilidad entre comunidades, todos los ciudadanos podrán desplazarse entre unas y otras. "Hasta entonces no podemos tener posibilidad de tomar decisiones al respecto", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que cuando se permita esta movilidad por el Estado español será "porque todos estamos en la misma fase de desescalada". "Igual que en Andalucía, todo el territorio está en Fase 3 y podemos desplazarnos entre provincias", ha explicado.

Por último, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado que la Junta de Andalucía no tiene la competencia para sancionar ante el no uso de mascarillas a aquel que no mantenga la distancia de seguridad, ya que la capacidad sancionadora la tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Haremos de correa de transmisión a los ayuntamientos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estaremos vigilante pero la capacidad de sanción es de ellos", ha concluido.