Andalucía, la región con mayor número de entregas de vehículos de segunda mano en 2025 con 410.084 unidades, un 4% más

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos de ocasión en Andalucía ha alcanzado las 410.084 unidades vendidas a cierre de 2025, lo que supone un ligero incremento del 4% con respecto al año anterior. Por su parte, durante el mes de diciembre, las ventas de turismos de segunda mano en la región andaluza alcanzaron las 35.723 unidades, lo que representa un descenso del 4% con respecto al mismo mes del año anterior.

Le siguen la Comunidad de Madrid con 347.521 entregas y un crecimiento del 17,2% --la que más ha crecido en 2025-- y Cataluña con 301.127 apuntes, un 3% más en términos interanuales, según los datos publicados por las patronales Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Para completar el "top 5" de este mercado, la Comunitat Valenciana ha reportado 262.388 transacciones (+1,7%), mientras que Galicia ha vendido 123.246 modelos, aunque con una leve caída del 2,3% en 2025.

Por canales, fueron las empresas las que más incrementaron sus ventas con vehículos usados, al subir un 6,2% en 2025, hasta alcanzar las 326.075 unidades; mientras que renting y alquiladoras se mantuvieron estables, con unos volúmenes de 164.412 unidades y 146.365 unidades, respectivamente.

En el conjunto del país, el mercado de turismos de segunda mano ha alcanzado más de 2,21 millones de unidades vendidas en 2025, lo que supone un 4,2% más de operaciones con respecto al 2024. Así, en España, por cada turismo nuevo se vendieron en España 1,9 usados, es decir, prácticamente el doble, según los datos publicados.

"Los actuales precios de los vehículos a estreno han provocado que los conductores españoles hayan apostado en los vehículos usados para la compra de un vehículo".

LA ELECTRIFICACIÓN CRECE AUNQUE SUS VENTAS SIGUEN SIENDO TESTIMONIALES

En un análisis por fuentes de energía, los datos han mostrado un mercado de segunda mano en el que el diesel marca signo negativo (-0,8%), aunque continúa siendo el combustible mayoritario, con un 49% de la representación en 2025. Le sigue la gasolina, con el 36% de las ventas (+2,3%).

Por su parte, los vehículos electrificados --aunque tienen todavía un peso testimonial-- continúan al alza, poniendo de manifiesto cómo el mercado de ocasión consigue rebajar la barrera del precio de adquisición y acercar la movilidad cero emisiones a todas las rentas.

En concreto, los eléctricos puros de ocasión --que representaron el 1,3% del total en 2025-- aumentaron sus ventas un 53,3%. Los híbridos enchufables --que concentraron el 2% del total-- crecieron un 43,7% a cierre de 2025.

No obstante, "la renovación del parque sigue siendo la asignatura pendiente del mercado de ocasión". Los modelos de más de 15 años de antigüedad superaron el 41% de cuota de este mercado en 2025 con 917.632 unidades vendidas. Los de más de diez años (+4,6%) totalizaron 351.693 entregas, haciendo que las operaciones de estos vehículos con mayor antigüedad concentraran el 57,3% del mercado.

De igual forma, las ventas de modelos de entre tres y cinco años, con 248.651 apuntes, crecieron al doble de ritmo (+8,8%). Además, decayeron los ventas de los modelos entre cinco y ocho años un 3,7% y 238.443 unidades, mientras que los de ocho a diez años presentaron un fuerte incremento del 13,7% y 132.066 transacciones.

Por otro lado, los modelos de menos de un año de antigüedad crecieron un 3% en 2025 con 159.409 ventas, mientras que los de entre uno y tres años obtuvieron 170.930 comercializaciones, un 4,9% más en términos interanuales.

Por ello, el sector de la distribución, representado por Ganvam y Faconauto, defienden "la necesidad de impulsar una estrategia eficaz de incentivo al achatarramiento que contribuya a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes".

Asimismo, han considerado imprescindible que la activación de ayudas directas a la compra de electrificados se complete con el desarrollo del plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible. "El mercado de vehículos de ocasión ha cumplido previsiones y cierra 2025 con más de 2,2 millones de transferencias y un 4% de crecimiento".

En este sentido, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales ha asegurado que "es un dato positivo, pero que vuelve a poner de relieve un problema estructural" afirmando que "seguimos moviendo coches muy antiguos, por eso desde el sector pedimos una estrategia eficaz de achatarramiento que haga más rentable retirar los vehículos más viejos y contaminantes que mantenerlos en circulación", ha concluido.