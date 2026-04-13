Andalucía registra 15.828 accidentes de trabajo con baja en los dos primeros meses del año, 23 mortales

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SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de accidentes de trabajo con baja en Andalucía en el avance enero-febrero 2026 ha sido de 15.828. De los 13.400 en jornada, 13.267 fueron leves, 111 graves y 22 mortales. Asimismo, de los 2.428 accidentes in itinere, 2.399 fueron leves, 28 graves y uno mortal.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social consultados por Europa Press, dentro de los accidentes con baja de asalariados, se produjeron 12.719 accidentes en jornada de trabajo en Andalucía. Un total de 12.608 fueron leves, 89 graves y 22 mortales. Sin embargo, in itinere fueron 2.369 accidentes (2.341 leves, 27 graves y uno mortal).

Por otro lado, 681 de los accidentes de trabajo con baja en Andalucía en jornada fueron por cuenta propia. Concretamente, 659 fueron leves y 22 graves. Asimismo, 59 fueron in itinere (58 leves y uno grave).

Por provincias, Sevilla ha registrado ocho accidentes mortales en jornada, Almería cinco, Cádiz cuatro, Córdoba y Huelva dos y Granada uno. In itinere, sólo Almería ha registrado un accidente mortal.

SEVILLA, PROVINCIA ANDALUZA CON MÁS ACCIDENTES DE TRABAJO

De esta manera, Sevilla se convierte en la provincia con la cifra más alta registrada en estos dos primeros meses del año con 4.092 accidentes de trabajo con baja (3.316 en jornada y 776 in itinere). Ocho de ellos mortales. Por el contrario, Jaén es la provincia con la cifra más baja en este periodo (865 accidentes de trabajo en jornada y 94 in itinere).

En comparación con el avance enero-febrero del año anterior, Andalucía ha incrementado el número de accidentes de trabajo con baja pasando de 15.775 a 15.828, es decir, 53 más. En cuanto a accidentes mortales, ha pasado de 16 a 23, siete más.

A pesar de seguir encabezando Sevilla la lista de accidentes de trabajo con baja, ha reducido el total de accidentes en jornada, pasando de 3.500 en 2025 a 3.316 en 2026. Sin embargo, los accidentes in itinere si se has visto incrementados respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 636 a 776. Por su parte, Huelva era la provincia andaluza en 2025 con menos accidentes de trabajo (863 en jornada y 124 in itinere).