Andalucía registra 20 ahogamientos en junio, cuatro de ellos de menores, dos menos que el año anterior

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SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado 20 ahogamientos mortales durante el mes de junio, cuatro de ellos de menores de edad, según los datos facilitados por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess). Con estas cifras, la comunidad autónoma acumula 38 fallecidos por ahogamiento en lo que va de año.

El balance mensual refleja un ligero descenso respecto a junio de 2025, cuando se contabilizaron 22 fallecimientos por ahogamiento en Andalucía. No obstante, la cifra de este año continúa por encima de la registrada en el mismo mes de 2024, con 21 víctimas mortales, y prácticamente triplica la de junio de 2023, cuando se notificaron siete fallecidos.

Los datos ponen de manifiesto un fuerte incremento de los casos durante la segunda mitad del mes. Hasta el 15 de junio se habían registrado nueve ahogamientos mortales en Andalucía, por lo que entre el 16 y el 30 de junio se produjeron otros once fallecimientos, elevando el balance mensual hasta los 20.

Así las cosas, Andalucía comenzaba su junio más fatídico en materia de ahogamientos con el mayor número de fallecimientos contabilizado en los primeros quince días del mes hasta la fecha desde el inicio de la serie histórica en 2015.

En el conjunto del año, Andalucía suma ya 38 ahogamientos mortales hasta el cierre de junio. Los datos históricos facilitados por la Rfess reflejan que Andalucía cerró 2025 con un total de 81 ahogamientos, de los que 22 se produjeron en junio y otros 23 en julio, convirtiéndose ambos meses en los de mayor incidencia.

En 2024, la comunidad registró 73 fallecidos por ahogamiento. De ellos, 21 correspondieron al mes de junio y 13 al de julio. Durante la primera quincena de junio de ese año se contabilizaron seis víctimas mortales.

Por su parte, Andalucía finalizó 2023 con 69 personas fallecidas por ahogamiento. En junio se registraron siete casos y en julio otros once, según la misma fuente.