Andalucía registra más de 800 incidencias y la Junta alerta de que "una nueva borrasca intensa llegará el domingo"

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que la comunidad andaluza ya ha registrado 789 incidencias por el paso de la borrasca 'Joseph'. Además, ha alertado de que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "el domingo podría llegar otra borrasca que afectaría a la comunidad de manera intensa".

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, celebrada esta noche y a la que ha asistido Europa Press, señalando que "fenómenos costeros y lluvias forman un cóctel que merece la preocupación, la alerta y, por supuesto, la prevención por parte de toda la sociedad".

En concreto, Sevilla ha concentrado el mayor número de incidencias relacionadas con la borrasca, con un total de 168 avisos, seguida de Cádiz (159) y Málaga (139), donde se ha registrado el fallecimiento de una mujer tras caerle una palmera en la Avenida Palma de Mallorca, en Torremolinos.

Las fuertes rachas de viento han afectado a todas las provincias andaluzas, generando más de un centenar de avisos al 112: Jaén (104), Almería (71), Granada (65), Córdoba (58) y Huelva (34). La mayoría de estos avisos se han debido a caídas de ramas y árboles, objetos sueltos, cables, elementos urbanos, vallas, carteles y contenedores, así como a deslizamientos de piedras y tierra y elementos inestables en fachadas y edificios.

En este sentido, ha indicado que, de manera "extraordinaria", la comunidad afronta un aumento en el nivel de los cauces de los ríos, y que la situación "más compleja" se está dando actualmente en el río Guadarranque. Allí, en zonas cercanas a viviendas o áreas habitadas, se procederá al desalojo preventivo, manteniéndose una vigilancia activa durante toda la noche para garantizar la seguridad de la población.

Al respecto, ha señalado que es importante continuar desaguando el río Guadarranque para evitar la conjunción de sus altos niveles con las precipitaciones previstas durante la noche y la mañana de este miércoles. Por ello, en la zona cercana a la ribera, donde hace dos semanas se tuvo que desalojar a un número importante de familias, "se procederá a evacuar preventivamente las viviendas más próximas y a restringir desplazamientos en la zona".

Para este miércoles se activará el aviso rojo en Almería por rachas de hasta 130 km/h y el nivel naranja en el resto de Andalucía, mientras que el fuerte oleaje mantendrá la alerta naranja en todo el litoral. Además, las precipitaciones provocarán aviso naranja en Cádiz y Málaga y nivel amarillo en el resto de la región, excepto en Almería, Huelva y Sevilla.

Ante esta situación, el consejero ha indicado que durante toda la noche se mantendrán activos los seguimientos y la vigilancia de los riesgos, y ha añadido que este miércoles a las 9,00 horas se volverá a convocar al Comité Asesor para "evaluar de nuevo la situación en la sede del 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía".

UN TOTAL DE 19 CARRETERAS CORTADAS

Persisten los problemas en la red de carreteras secundarias a causa de la acumulación de agua, desprendimientos de árboles y corrimiento de tierra. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), permanecen cortadas por la lluvia y la nieve un total de 19 carreteras en la red viaria andaluza.

La lluvia corta trece vías, una decena de ellas en la provincia de Cádiz: la CA- 3101 entre Machamado Alto y Polilla, la CA-3102 entre Jerez y Machamado Alto, la CA-3105 en Guadalcacín, la CA-4102 en Torremelgarejo, la CA-4107 en Torrecera, la CA-5101 en La Garrapata-Gibalbín, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, la CA-6200 en Alcalá de Los Gazules, la CA-9120, en Torre Alháquime y la CA-9209. En Córdoba permanecen cortadas la CO-4205 en Montemayor y la CO-4207 en Montalbán; en el caso de Málaga, sigue interrumpido el tráfico en la MA- 8302 en Estepona-Genaguacil.

Las intensas nevadas mantienen cortadas seis carreteras en Andalucía, tres en Granada, la AL-5405 en Benacebada-La Estación (entre Granada y Almería); la A-395 en Sierra Nevada y la A-4025 también en Sierra Nevada; y tres en Almería: la AL-3102 entre Velefique y Bacares, la AL-4404 entre Aulago y Portocarrero y la AL-5407 en Bacares.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se mantiene especial atención a los cauces de los ríos y arroyos de la comunidad Actualmente un total de 41 municipios mantiene activados su Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Ámbito Local (PTEL): catorce en Málaga (Alhaurín de la Torre, Almargen, Antequera, Benarrabá, Campillos, Cortés de la Frontera, Cuevas del Becerro, Estepona, Fuengirola, Jimera de Líbar, Marbella, Rincón de la Victoria, Ronda y Torremolinos), cinco en Almería (Adra, Albox, Almería, Níjar y Roquetas de Mar) y tres en Cádiz (Algeciras, Bornos y Los Barrios).

Además de uno el de Córdoba capital, doce en Granada (Beas de Granada, Beas de Guadix, Bubión, Capileira, Huétor de Santillán, Iznalloz, Loja, Líjar, Molvízar, Montillana, Motril y Polopos), cuatro en Huelva (Aroche, Gibraleón, La Palma del Condado y Rosal de la Frontera) y Sevilla (Castilbanco de los Arroyos y Estepa), respectivamente. En cuanto a las precipitaciones acumuladas, los mayores niveles se han concentrado en las estaciones de Grazalema en Cádiz -donde han llegado a registrarse 123,2 litros por metro cuadrado, en el embalse de Guadanuño (Córdoba), en Cortés de la Frontera (Málaga), Cazalla de la Sierra y Almadén (Sevilla).