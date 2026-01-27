Una decena de desalojados en Jimena (Cádiz) por el desbordamiento del río Hozgarganta debido al temporal

Desbordamiento del río Hozgarganta a su paso por Jimena de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JIMENA

JIMENA DE LA FRONTERRA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) ha activado el plan de emergencia municipal en su nivel 1 por el desbordamiento del río Hozgarganta a su paso por esta localidad, provocando con ello el desalojo preventivo de unas 11 personas por el momento que viven en zonas próximas al cauce de este río ante el riesgo de inundación, tal y como han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

Ante esta situación, efectivos municipales están procediendo al balizado de caminos que afectan al desbordamiento del Hozgarganta y el río Guadiaro a su paso por el municipio, estando cortada además la carretera CA-8201 (Jimena-Ubrique) en el punto kilométrico 9 por una rotura de la calzada. También se ha cortado el acceso a la Vereda Real, el camino de la antigua Vaqueriza y la calle Cañada en San Pablo de Buceite por inundación.

El Ayuntamiento ha informado además de que en estos momentos sí están abiertas las carretera A-405 (Jimena-Castellar), la CA-8200 (San Pablo de Buceite-San Martín del Tesorillo) y la CA-9200 (La Coscoja).

Además, los parques y cementerios municipales permanecen cerrados debido al temporal y se recomienda a la ciudadanía que se eviten los desplazamientos innecesarios, se reduzca la velocidad en la conducción y tengan precaución con los charcos en la carretera. También se recuerda la importancia de no cruzar por zonas del cauce de ríos y arroyos.

Según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, el río Hozgarganta se encuentra en nivel naranja por crecida de su caudal, con un nivel medio de 3,93 metros, a pocos centímetros del nivel rojo. El Guadiaro por su parte está a 4,70 metros, también en riesgo naranja y a 30 centímetros de alcanzar los cinco metros que marca el nivel rojo de alerta.