El 112 recomienda la evacuación de viviendas junto al río Guadiaro y en la zona de Pasada Honda en San Roque (Cádiz)

La alcaldesa accidental de San Roque, María del Mar Collado, en la reunión de coordinación por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SANA ROQUE (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa accidental de San Roque (Cádiz), María del Mar Collado, ha atendido a la recomendación del 112 de la Junta de Andalucía para instar a los vecinos de viviendas cercanas al río Guadiaro a la evacuación de las mismas por riesgo de desbordamiento, así como a los vecinos con viviendas en la zona de Pasada Honda, zona de arroyos tributarios del río Guadarranque.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha activado poco después del mediodía de este martes el Plan de Emergencias Locales a nivel 0 debido a la situación que está generando la borrasca Joseph, con pequeñas incidencias como caída de ramas. También preocupa la situación en las riberas del Guadarranque y el Guadiaro, ya que ambos ríos llevan un gran caudal por las lluvias acumuladas en las últimas semanas.

Esta activación de situación de Preemergencia significa la puesta en marcha del órgano de emergencias municipales (Cecopal), que coordina las distintas actuaciones que, en su caso, deban llevarse a cabo para minimizar daños.

La alcaldesa también ha ordenado el cierre de parques infantiles, cementerios, instalaciones deportivas y actividades municipales. En cualquier caso, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución, sobre todo limitando los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles.

En cuanto a incidencias registradas han sido varias en San Roque. como la pérdida de estabilidad de un pino situado en los Pisos del Calvario, en San Roque Ciudad, por lo que la Policía Local ha cortado el tráfico peatonal en un tramo de la calle Velázquez.