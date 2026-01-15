Andalucía registra el mayor déficit de plazas residenciales para personas mayores durante el año 2024, con 36.327

Archivo - Imagen de archivo de una mujer anciana en una residencia de mayores. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor déficit de plazas residenciales para personas mayores en 2024, con un total de 36.327, para alcanzar la ratio de cinco por cada cien personas mayores de 65 años, seguida de Comunidad Valenciana con 26.929; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit nacional que es 96.916 (65,3%). Mientras que en cuatro comunidades había un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712; Castilla-La Mancha, con 7.740; Aragón, con 3.811, y Extremadura, con 3.404 de superávit.

Según han recogido los datos del Informe Mayores publicado por el Imserso, consultados por Europa Press, durante el 2024, en la región andaluza había un total de 46.695 plazas residenciales disponibles, de las cuales, 11.689 eran de carácter privado (64,3%) y 30.006 eran de financiación pública (35,7%). Respecto al dato nacional, España ha registrado 412.109 plazas, de las cuales, 292.986 (71,1%) son públicas, frente a las 119.123 exclusivamente privadas (28,9%).

En este sentido, tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada cien personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha. Las comunidades autónomas con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; mientras que las regiones que cuentan con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia.

Respecto a Andalucía, la comunidad no alcanza el mínimo de ratio de cinco plazas por cada cien personas, debido a que 1,81% corresponde a la financiación pública y un 1,01% a las plazas privadas. A nivel nacional, el porcentaje de plazas residenciales de financiación pública para mayores de 65 años es de 2,88% registrado en 2024.

En cuanto a los datos de ocupación, Andalucía registró que un 87,4% de las plazas ocupadas, alcanzando un 82,4% de ocupación media. Asimismo, otras cinco comunidades han alcanzado una ocupación casi completa de sus plazas residenciales, con porcentajes superiores al 95%: Extremadura (con porcentaje del 100%), Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid. Mientras que otras regiones han presentado porcentajes muy bajos, lo que sugiere "una inadecuada distribución" de sus plazas residenciales o "un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan", como Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana, según ha señalado la entidad.

Según ha expuesto la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el Ministerio de Derechos Sociales publicó en abril de 2024 el primer Censo de Centros Residenciales en España, en el marco del Plan Estadístico Nacional. Ha señalado que los datos de ese Censo diferían de manera importante a los del tradicional Informe Mayores presentados por el mismo organismo (Imserso); así, frente a las 398.575 plazas del Informe, el Censo ofrecía el dato de 323.272 "censadas" (381.514 según estimación).

A pesar del compromiso de actualizar el Censo en 2025, la entidad ha afirmado que no se ha realizado y por ello, ha reclamado su actualización para "conocer la realidad de este sector tan importante para la protección social en España". Asimismo, la entidad ha advertido que el índice de cobertura que se utiliza, tomando como referencia la población mayor de 65 años, resulta "inadecuada" en la sociedad actual.

Ha informado que la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años --en el propio Informe se dice que el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años-- en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia.

Por ello, la Asociación ha solicitado al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio "más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores".