Por Andalucía sostiene que la "estabilidad" que defiende Moreno con su pacto con Vox trae "ruina" para los andaluces

La adjunta portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Rosa Rodríguez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 8 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha sostenido este miércoles que la "estabilidad" que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, defiende que garantiza su pacto de gobierno con Vox se traduce en "la ruina para el resto de personas" que vive en Andalucía.

Así lo ha advertido la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Rosa Rodríguez, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha señalado que dicho pacto entre el PP-A y Vox trae "ruina" para trabajadores autónomos, para estudiantes, para personas migrantes y "para todas aquellas personas humildes que necesitan los servicios públicos con dignidad".

La representante de Por Andalucía ha criticado además que, mientras Moreno estaba todavía "con su careta de hombre moderado, ya estaba pactando a espaldas" de la ciudadanía "poner al servicio de las grandes empresas, de las multinacionales y, en definitiva, del capital, que es para quien trabaja el Partido Popular, nuestra tierra".

"Ya estaba poniendo lo público en manos de las grandes empresas, de los fondos de inversión, de quienes hacen negocio con los derechos y con las necesidades básicas de las personas andaluzas, con la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda", ha incidido en criticar Rosa Rodríguez, quien ha denunciado que el PP "se ha arrojado ya directamente a los brazos de Vox".

Ha puntualizado que durante los últimos cuatro años de la anterior legislatura, el PP-A, que gobernó con mayoría absoluta, "no ha necesitado a Vox para hacer políticas de Vox, pero ahora ya el idilio está declarado" entre ambas formaciones, según ha sostenido Rosa Rodríguez antes de apuntar que así se pudo ver en el reciente debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, con el "tono abrupto que empleaba con el resto de grupos parlamentarios", y con "ese tono romántico e idilíco que empleaban el uno con el otro".

"La relación de amor ya está consolidada, y ya son amigos y, a pesar de que Juanma Moreno ha renegado de ello durante toda la campaña electoral, se ha rendido" a los "brazos" de Vox y "les ha comprado su argumento xenófobo, machista, racista, su alegato frente al feminismo" y "frente a las personas migrantes", ha continuado la parlamentaria de Por Andalucía.

Para Rosa Rodríguez, "han podido pasar dos cosas", que pasan, por un lado, por que el PP haya firmado "un pacto que no piensa cumplir", o bien que "Vox ha firmado un pacto en el que ha engañado a las personas que lo han votado", desde la premisa, en todo caso, de que dicho acuerdo "atenta contra los derechos y las libertades de las personas" que viven en Andalucía.

No obstante, Rosa Rodríguez ha avisado de que el grupo de Por Andalucía "va a estar enfrente de cada discurso o acto xenófobo, de cada acto privatizador y que atente contra nuestros derechos" que se realice desde el Gobierno andaluz.

EL PP "HA ROTO CON EL LEGADO DE BLAS INFANTE"

La diputada ha afeado además la ausencia de Vox y de su líder en Andalucía y próximo vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, el pasado lunes en el acto de homenaje al considerado como padre de la Patria andaluza, Blas Infante, celebrado en el Parlamento, y ha aseverado que el PP "ya ha roto con el legado de Blas Infante, con todo lo que supone" dicho personaje histórico y "con todo lo que nos dejó".

En esa línea, ha denunciado que el PP ha roto "con esa Andalucía de puertas abiertas, trabajadora, de personas humildes que pretenden librarse de las zarpas de un caciquismo que en el siglo XXI ha cambiado de forma, pero que sigue estando presente, y que es a quien rinde pleitesía y por cuyos intereses vela el Gobierno del Partido Popular", ha añadido.

Rosa Rodríguez ha lamentado que eso "se traduce en la ausencia de declaraciones" y de "acciones ante la tragedia" que han sufrido "300 familias" en Palos de la Frontera (Huelva) cuando ha salido ardiendo "el asentamiento chabolista en el que vivían", y en esa línea ha criticado que ni el PP ni Vox hayan salido "defendiendo los intereses de cientos de personas que, con su trabajo, contribuyen cada día al levantamiento de nuestra tierra, y que Vox quiere que sean invisibles", ha remachado.

Rosa Rodríguez ha sostenido que no es que desde Vox quieran que no estén dichos trabajadores, sino que "quieren que estén porque tienen que recoger la fresa, que levantar los campos andaluces, pero quieren que estén en silencio, que sean invisibles, que estén 'calladitos' y que, por supuesto, no tengan derechos", según ha abundado la diputada de Por Andalucía antes de agregar que así "se aprecia de esa falta total de empatía con estas personas que acaban de perderlo todo y que van a tener que empezar de nuevo".

La portavoz de Por Andalucía se ha preguntado "dónde está aquí la prioridad nacional", y si no está "en proteger a esas personas que vienen a contribuir a nuestra economía", a esos trabajadores que, "con su esfuerzo, hacen que cada día llegue comida a nuestra mesa".

También ha señalado que el PP y Vox "no quieren trabajadores, sino esclavos, y así también lo ponen de manifiesto" cuando en su "pacto de la vergüenza tienen negro sobre blanco escrito que pretenden recortar el 50% de las ayudas a los sindicatos", desde la premisa de que "quieren debilitar los espacios" en los que los trabajadores negocian "para conseguir mejores condiciones de vida".

"En definitiva, lo que quieren son empresarios fuertes", y apuestan por "empresas con beneficios millonarios que tratan a los trabajadores de una forma bastante regular, por no decir otra cosa", ha añadido la representante de Por Andalucía antes de incidir en avisar de que desde su grupo van a estar "enfrente de todo eso".