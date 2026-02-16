Andalucía suma 1.600 puntos de recarga Iberdrola y se consolida como la segunda comunidad autónoma por volumen

Archivo - Puestos de recarga Iberdrola en imagen de archivo - IBERDROLA - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado los 1.600 puntos de recarga pública operativos de Iberdrola, consolidándose como la segunda comunidad autónoma por volumen de infraestructura de la compañía en España.

Según ha señalado la compañía en una nota de prensa, este despliegue supone un crecimiento del 40% en la región, en línea con el impulso que la compañía está dando a la electrificación de la movilidad.

Del total de puntos disponibles en la comunidad, más de 200 son de alta potencia (100 kW o más). Con todo ello, Iberdrola ya supera los 11.000 puntos de recarga operativos en España, tras poner en funcionamiento más de 2.500 puntos en 2025, lo que supone más del 25% de todas las nuevas instalaciones realizadas en el año.

De este modo, la compañía concentra ya el 22% de la infraestructura pública disponible, lo que "refuerza su liderazgo y la consolida como la red de recarga más extensa del país".

En comparativa, mientras la red española se ha incrementado un 10%, hasta alcanzar los 50.000 puntos de recarga operativos a cierre de 2025, según Aedive, la red de Iberdrola ha crecido un 30% en el mismo plazo.

A los 11.000 puntos habría que añadir 2.500 más que ya se encuentran en distintas fases de instalación y puesta en marcha.

En total, la compañía ha suministrado energía suficiente para dar más de 200 vueltas a la tierra en coche, siendo toda esta energía 100% procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que supone más de un 60% que en 2024.

De este modo, además de impulsar el avance en la electrificación de la movilidad en el país, contribuye a la transición hacia una economía independiente de combustibles fósiles, más eficiente y libre de emisiones.

En cuanto a los cargadores, el tipo más numeroso, con 6.500 puntos, es el de 22 kW, lo que supone el 60% de la red.

Esta tipología, de menor coste, está diseñada para para recargas más largas de conveniencia, como a la hora de hacer la compra, disfrutar en un centro de ocio o trabajar.

También destacan los más de 1.500 puntos de recarga ultrarrápida (100 kW o más) ya en funcionamiento, que permiten parar y cargar en menos de 15 minutos el 80% de la batería para seguir viaje y los 1.500 puntos de recarga rápidos (50 kW) que ofrecen un equilibrio entre carga rápida y precio muy competitivo.

Los puntos de recarga de alta potencia son operados por Iberdrola y bp pulse, alianza creada en diciembre de 2023 por Iberdrola y bp, compañía líder de carga ultrarrápida en estaciones de servicio en España.

Además, los cargadores rápidos de Iberdrola disponen de la funcionalidad 'Autocharge', lo que facilita una experiencia de recarga más fluida al permitir comenzar a recargar la batería con solo tomar el conector de carga y enchufarlo a la toma del coche, sin necesidad de los habituales pasos previos.

En esta línea, para facilitar la accesibilidad a su infraestructura, Iberdrola también cuenta con su aplicación de movilidad, la más valorada del sector, que permite a los usuarios localizar puntos de recarga cercanos, conocer su estado en tiempo real, reservar un punto para encontrarlo disponible a su llegada, e iniciar sus recargas con cualquier medio de pago (pago en la app, con tarjeta bancaria, con tarjeta de recarga (RFID) y con autocharge).

Los usuarios también podrán consultar el histórico de consumos o establecer la ruta óptima de paradas en sus viajes.

También, como novedad, la compañía ha lanzado novedades para mejorar la experiencia de los conductores, como la comunidad de usuarios desde la que se puede acceder a las últimas noticias y novedades del sector y a información útil para los conductores de vehículo eléctrico, una sección de ayuda con videos y consejos para nuevos usuarios de la app, y la sección "En la zona" con información de servicios cercanos al punto de recarga, restaurantes, tiendas o supermercados, para que los usuarios puedan aprovechar el tiempo de la recarga.

Una novedad destacable es la posibilidad de usar saldo 'Mi Iberdrola' para pagar las recargas de vehículo eléctrico realizadas a través de la app, de esta forma los usuarios adheridos al programa de fidelización de Iberdrola podrán ahorrar con sus recargas