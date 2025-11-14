Andalucía supera las 500 incidencias por la borrasca, con especial incidencia este viernes en Cádiz, Huelva y Sevilla

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha coordinado desde este jueves más de medio millar de incidencias ocasionadas por la borrasca Claudia. Durante la jornada de este viernes, 14 de noviembre, el temporal ha originado más de 350 nuevos avisos, con especial incidencia en Huelva, Sevilla y Cádiz, especialmente a partir del mediodía cuando se ha incrementado la intensidad de las precipitaciones.

La mayoría de los avisos atendidos en las salas del 112 han venido motivados por anegaciones de calles, bajos de vivienda y locales comerciales, balsas de agua en carreteras secundarias y, sobre todo, caída de ramas, árboles y mobiliario urbano debido a las fuertes rachas de viento.

En Huelva, las emergencias este viernes se han producido por el efecto del viento, sobre todo en la capital por la caída de cascotes, un árbol en el colegio Santa María de Gracia sin que haya causado heridos o el saneamiento de fachadas en la plaza Bayona de Galicia y en las calles Espronceda y Roque García. Por su parte, otros municipios onubenses con asistencias por el tránsito hoy de la borrasca de alto impacto Claudia han sido Gibraleón, Cartaya, Lepe, Galaroza o Valdelarco.

En Sevilla, el viento ha provocado también más de medio centenar de asistencias en la capital por desprendimiento de ramas y árboles sobre calles y coches, como en la calle Rastrillo, Poeta Fernando de los Ríos y en el Grupo San Diego, además de en la Plaza Virgen de los Reyes de San Juan de Aznalfarache, junto con el derribo de farolas y señales de tráfico.

La lluvia, paralelamente, ha anegado algunas viviendas en el núcleo El Socorro de Carmona o Alcalá de Guadaíra y ha provocado balsas de agua en carreteras secundarias, como la N-630 en El Ronquillo, la A-371 en Las Cabezas de San Juan y la A-8010 en Sevilla.

En Cádiz, el teléfono único de emergencias de la Junta ha coordinado avisos por caída de cascotes y elementos urbanos en la capital, San Fernando o Rota, además del desplome de árboles en Chiclana de la Frontera o la caída de un poste de telefonía en Arcos de la Frontera.

Las intensas lluvias también han anegado los bajos de un instituto en Algeciras en la Avenida Virgen de Europa sin daños personales, y acumulación de balsas en vías secundarias de Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, San José del Valle y Puerto Real.

En Córdoba, la Policía Local ha solicitado el corte de la carretera CO-9018 en Hornachuelos por la dificultad de tránsito debido al agua en el acceso al monasterio de Santa María de las Escalonias.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido a los ciudadanos al respecto a través de sus redes sociales que "no bajen la guardia" y "protección" ante la situación metereológica.