Andalucía supera las 900 incidencias por la borrasca 'Claudia', con la anegación de la estación de autobuses de Huelva

Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. A 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha superado este sábado, 15 de noviembre, las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la borrasca 'Claudia' y desde el inicio este jueves de la misma. Entre las incidencias más destacadas durante la jornada se encuentra la anegación de la estación de autobuses de Huelva capital, que ha tenido que desalojarse y permanece cerrada hasta el momento. También es reseñable una incidencia en el barranco de Santa María en Nerva, donde una fuerte tromba de agua ha generado fuertes escorrentías hacia la población, que ha visto correr el agua por sus calles hasta que el cauce ha conseguido encauzar las precipitaciones.

Según ha informado el 112 a través de su web, la mayoría de afectaciones derivadas de las lluvias se han localizado en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155).

Cabe enmarcar que a las 17,21 horas de la tarde de este sábado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado el cambio del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante el incremento de incidencias asociadas a las precipitaciones y los avisos naranjas activos en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Así, Huelva ha protagonizado el mayor número de incidencias, especialmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros.

La mayoría de las llamadas alertaban de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

En Sevilla se han gestionado incidencias por anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como por balsas de agua en carreteras secundarias. También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.

Destaca el rescate de los ocupantes de varios vehículos en el Camino de la Ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, que han quedado atrapados en una zona anegada y han tenido que ser asistidos por los servicios operativos.

En menor medida, se están gestionando avisos relacionados con el temporal en las provincias de Málaga (68) y Córdoba (66), sobre todo como consecuencia del viento. En Córdoba capital, por ejemplo, se han registrado caída de árboles, postes eléctricos y elementos de fachadas como consecuencia de unas fuertes rachas que han tenido lugar entre las 14,20 y las 14,30 horas.