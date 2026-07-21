Andalucía Trade impulsa la internacionalización de la industria aeroespacial en Farnborough

Stand de Andalucía Trade en la feria Farnborough International Airshow 2026 (FIA). - FRANCISCO J. OLMO

LONDRES/SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade impulsa la internacionalización de la industria aeroespacial andaluza en sus principales mercados y acentúa la diversificación de destinos de sus ventas a través de "una cita de negocio fundamental", la feria Farnborough International Airshow 2026 (FIA), que se celebra del 20 al 24 de julio en Reino Unido. Se trata de un evento clave para un sector estratégico para la comunidad, que en los primeros cuatro meses del año ha alcanzado los 1.003 millones de euros, un 87% más que en el mismo periodo del año anterior.

La agencia pública ha organizado la participación agrupada de 22 empresas y entidades andaluzas en FIA 2026, uno de los encuentros comerciales más innovadores de la industria aeroespacial en Europa, en el que se dan cita tanto los principales fabricantes internacionales como pymes altamente especializadas del sector, según ha señalado la entidad en una nota de prensa.

Además, es una de las citas imprescindibles de la industria aeronáutica en Europa, el principal mercado del aeroespacial andaluz, y también muestra las oportunidades de negocio en Oriente Medio y Asia. Asimismo, Andalucía Trade ha programado varias actividades de networking en su espacio expositivo (Hall 2) y desarrollará una intensa agenda empresarial, iniciada este martes, que finalizará este miércoles, orientada a reforzar la proyección internacional del sector aeroespacial andaluz para favorecer nuevas oportunidades de negocio e inversión. Esta actuación está cofinanciada por el Programa Andalucía Feder 2021- 2027.

Durante la mañana se ha desarrollado una agenda de reuniones con responsables institucionales y empresariales para impulsar la internacionalización de la industria andaluza y atraer nuevos proyectos de inversión.

La programación se ha completado con visitas a los stands y espacios corporativos de las principales compañías aeronáuticas, así como con la participación en distintos encuentros profesionales organizados durante el salón.

Entre estas actividades ha destacado el encuentro del director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, con las empresas andaluzas participantes, así como la visita al espacio expositivo de la agencia pública de una delegación del Ministerio de Defensa del Gobierno de España, encabezada por el teniente general Miguel Ivorra Ruiz, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid).

Durante la visita, la delegación ha mantenido una reunión con las firmas andaluzas presentes en la feria para conocer de primera mano sus capacidades tecnológicas, proyectos y líneas de actividad, además de explorar nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito de la industria de defensa.

Castro ha explicado que Andalucía es "la única comunidad autónoma que tiene un stand en esta feria" a través de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, concretamente mediante Andalucía Trade, acompañando a 22 empresas andaluzas "que se apoyan en nuestra infraestructura y en nuestro acompañamiento en una agenda muy ambiciosa de reuniones de negocio durante los cuatro días que va a durar esta feria".

El director general ha subrayado que el sector aeroespacial en Andalucía "está demostrando una enorme solidez tras la crisis ocasionada por COVID-19", con cifras que evidencian esta recuperación. Así, ha indicado que "el cierre de las cifras ya presentadas por el clúster Andalucía Aerospace para el año 2025" muestra "una facturación de 3.228 millones de euros, una aportación realmente relevante del 13,99% al Producto Interior Bruto Industrial de nuestra región". Castro ha destacado especialmente el desempeño exportador del sector, señalando que "la cesta de exportaciones en el año 2025 alcanzó los 2.000 millones de euros" y que "al cierre de mayo en los primeros cinco meses del ejercicio el sector ha exportado por valor de mil millones de euros", lo que supone "prácticamente la mitad de la cifra de explotación de 2025".

SECTOR AEROESPACIAL: FACTURACIÓN RÉCORD

El respaldo de Andalucía Trade a la internacionalización de esta industria se articula, entre otras actuaciones, a través del convenio de colaboración que mantiene con el clúster Andalucía Aerospace, entidad encargada de promover los intereses y fomentar el crecimiento del sector aeroespacial andaluz en los mercados nacionales e internacionales.

En este contexto, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, presentó recientemente junto al presidente del clúster, Fernando Alarcón de la Lastra, los resultados de la industria aeroespacial andaluza correspondientes a 2025, un ejercicio en el que el sector alcanzó una facturación récord de 3.228 millones de euros y generó empleo directo para 16.391 trabajadores, consolidando su posición como uno de los principales motores industriales de la comunidad.

Según los datos de Andalucía Trade, el negocio aeroespacial andaluz se sigue consolidando en Europa, destino del 62% de las exportaciones andaluzas, y para ello, la agencia pública está presente en uno de los principales foros mundiales para la industria aeroespacial y de defensa, como es Farnborough, que contó, en su última edición de 2024, con más de 100.000 visitantes procedentes de 114 países, la participación de 1.427 empresas expositoras de 41 países, además de 423 delegaciones oficiales civiles, militares y espaciales, lo que pone de manifiesto su relevancia como plataforma internacional para la generación de negocio, la innovación y el establecimiento de alianzas estratégicas.

Por provincias, Sevilla concentra la mayor representación empresarial en la acción, con 18 entidades participantes; le siguen Cádiz, con dos empresas; y Huelva y Málaga, con una firma cada una.

NEGOCIO EN REINO UNIDO

Según los datos recopilados por Andalucía Trade, el Reino Unido mantiene una de las industrias aeronáuticas más potentes del mundo y la segunda de mayor tamaño tras la de Estados Unidos. El sector cuenta con un ecosistema integrado por más de 3.000 empresas y genera más de 282.000 empleos directos e indirectos, consolidándose además como uno de los mayores polos europeos de innovación en fabricación aeronáutica, motores, alas, sistemas de aeronaves y mantenimiento (MRO).

Por otro lado, en los primeros cuatro meses de 2026, Andalucía alcanzó los 1.003 millones de euros en exportaciones, lo que representa el 28,7% del total nacional, gracias a un incremento del 87% respecto al mismo intervalo del año anterior, casi el doble, 68,3 puntos superior al de la media española (+17,7%). Se trata de una industria que aporta una gran diversificación a las ventas andaluzas, al llegar a cuatro continentes con sus diez primeros mercados.

De este modo, la comunidad es la segunda mayor exportadora del sector, con casi uno de cada tres euros que vende España, y se convierte en la región que más crece entre las tres principales exportadoras del sector, que concentran el 86% de las ventas nacionales. Andalucía es, por tanto, la CCAA que más aporta al crecimiento de España, con un 15,7%.

En concreto, según los datos recopilados por Andalucía Trade, el primer mercado del aeronáutico andaluz en este periodo ha sido Alemania con 356 millones, el 36% del total, tras multiplicar por más de doce sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior (+1.180%).

Por provincias, Sevilla concentró el grueso de las exportaciones aeronáuticas andaluzas en los cuatro primeros meses de 2026, con 979 millones, el 98% del total regional, tras registrar un crecimiento del 97%, casi el doble, respecto al mismo periodo del año anterior. En segundo lugar, se situó Cádiz, con 14,5 millones (1,4%) y una caída del 47%. Completaron el ranking Córdoba, con 5,5 millones, tras multiplicar por más de nueve sus ventas (+823%); y Málaga, con 3,6 millones que registró un crecimiento del 42%.