Andalucía Trade movilizará 150 millones de inversión empresarial con los fondos de capital riesgo a más de 60 pymes

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, El director de Andalucía Trade, Antonio Castro, el CEO de Mar Oceana Venture Capital, Tom Horsey, el CEO de Alter Capital, Ángel González y Antonio Romero, de Quadriga Asset. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha presentado este viernes los nuevos fondos de capital riesgo que lanza la Consejería a través de Andalucía Trade que, con 76,72 millones de euros de financiación público-privada, prevén movilizar un mínimo de 150 millones de euros de inversión empresarial. Estos tres fondos cuentan con una aportación pública de 58,8 millones de euros, cofinanciados con Feder.

Así, según estimaciones de Andalucía Trade, estos fondos pueden apoyar los proyectos de más de 60 pymes que podrían crear unos 2.000 empleos. Por su parte, el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha cifrado en unos 100 millones de euros la carencia de capital detectada para financiar a empresas emergentes y compañías en fases tempranas de expansión en Andalucía. Durante la presentación de los tres nuevos fondos de capital riesgo de la agencia, ha explicado que esta necesidad afecta especialmente a negocios con productos o servicios innovadores que todavía carecen de una trayectoria suficiente para aportar las garantías exigidas por la financiación bancaria convencional.

Por su parte, el consejero del ramo ha destacado que el 92% de las empresas participadas mediante los vehículos del anterior marco europeo continúa en actividad a los cinco años, una tasa que, según ha señalado, supera la referencia de más del 70% que ofrece Enisa.

No obstante, ha advertido del margen de mejora del ecosistema andaluz de capital riesgo, al situarse Andalucía al cierre de 2025 como la séptima comunidad autónoma por cartera acumulada, una posición que ha contrapuesto a su peso como tercera economía española.

Paradela ha puesto en valor el lanzamiento de estos nuevos fondos por su capacidad para llegar a proyectos innovadores gracias al acceso a financiación. "Se trata, por un lado, de apoyar proyectos con elevado potencial de crecimiento que, dado su carácter innovador, tienen serias dificultades para encontrar financiación en el ámbito privado y, por otro, dinamizar el mercado del capital riesgo en Andalucía".

Asimismo, se espera contribuir desde la colaboración público-privada a que el ecosistema de capital riesgo de Andalucía madure y se consolide, logrando que se reduzca progresivamente la brecha de financiación alternativa detectada y facilitar el acceso a la financiación de las pymes andaluzas.

"Prueba de ello --ha señalado el responsable de Universidad e Industria--, es que con la implementación de los fondos anteriores se ha conseguido en 2025 casi duplicar las inversiones en capital riesgo en la región pasando de 18,4 millones de euros en 2024 a 34,7 millones el año pasado", ha destacado.

En el acto de presentación han participado, junto al consejero y a Antonio Castro, los responsables de las gestoras encargadas de administrar estos nuevos instrumentos: el consejero delegado de Mar Océana Venture Capital Investments, Tom Horsey, el CEO de Alter Capital Desarrollo, Ángel González, y Antonio Romero de General Partner de Quadriga Asset Managers.

TRES GESTORAS PRIVADAS QUE APORTAN CASI 18 MILLONES

Para el lanzamiento de estos nuevos fondos se abrió un proceso de licitación que ha concluido con la selección de Mar Océana Venture Capital Investments, Alter Capital Desarrollo y Quadriga Asset Managers. Para su selección se han tenido en cuenta no sólo valores económicos, como la capacidad para incorporar inversión privada a la aportación pública, sino también su experiencia en la gestión de este tipo de instrumentos. Las tres entidades cuentan con instalaciones en Sevilla.

Mar Océana Venture Capital Investments es la gestora del fondo para startups, que contará con 12,12 millones de euros, 9,8 millones de aportación pública más 2,32 millones de inversión privada. Su estrategia de inversión se orienta hacia proyectos de desarrollo o creación de nuevos productos, así como la introducción en nuevos mercados de empresas innovadoras de base tecnológica o del ámbito digital de menos de siete años de vida, con facturación inferior a un millón de euros. Prevén operaciones de entre 300.000 y 400.000 euros con un máximo de 600.000 euros por empresa.

Por su parte, Alter Capital Desarrollo gestionará uno de los dos fondos de capital riesgo expansión, que parte con una dotación de 27,1 millones de euros, 18 millones de euros de inversión pública y 9,10 millones de inversión privada. Prevén operaciones de entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros para apoyar a empresas en fase de crecimiento o expansión que facturen entre 1 y 30 millones de euros con modelos de negocio contrastados de un amplio abanico de sectores, como agroalimentario, sector industrial (productos o servicios industriales), sector consumo (productos o servicios), turismo, hostelería y ocio/cultura/entretenimiento, aeroespacial. Como máximo pueden invertir 2,5 millones de euros por empresa.

Finalmente, Quadriga Asset Managers asume la gestión del segundo fondo de capital riesgo expansión, que parte con una dotación de 24,50 millones de euros, 18 millones de inversión pública y 6,50 millones de aportación privada. Su estrategia de inversión priorizará empresas en fase de crecimiento y expansión, con facturación entre dos y 15 millones de euros con modelos de negocio solventes con capacidad de expansión internacional y enmarcadas en sectores como innovación (industria 4.0, tecnología agrícola, ciberseguridad, manufactura avanzada, hidrógeno verde) y en sectores concretos diferenciados por provincia (agroalimentario y aeronáutico). Con un máximo de 2,5 millones por empresa, prevén una inversión media de entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros.

En el caso de los dos fondos de expansión se prevé un mecanismo competitivo por el que se repartirán 13 millones de dotación pública entre ambos fondos, en proporción a su nivel de ejecución alcanzado a los 18 meses desde el lanzamiento, favoreciendo así al fondo que haya demostrado una mayor capacidad de inversión y movilización de recursos.

El periodo de inversión de los tres fondos llega hasta el 31 de diciembre de 2030 y el periodo de desinversión alcanza hasta el 31 de diciembre de 2034. Con estos tres fondos se avanza en el sistema híbrido de financiación empresarial diseñado por Andalucía Trade que, entre incentivos directos, financiación reembolsable, Feder y fondos propios alcanzará los 600 millones de euros cuando esté totalmente implementado.

EL RIESGO SE COMPARTE ENTRE EL CAPITAL PÚBLICO Y EL PRIVADO

Castro, además, ha precisado que la Junta no participa en los comités de inversión de los fondos, cuyas decisiones corresponden a las gestoras privadas, mientras que Trade define la estrategia y el marco operativo y supervisa su actividad mediante un comité de seguimiento.

Asimismo, ha explicado que los resultados positivos o negativos de las inversiones afectan tanto al capital público como al privado y ha defendido el carácter reembolsable de estos instrumentos, que permite recuperar recursos para destinarlos posteriormente a nuevas actuaciones de apoyo empresarial.

En esta línea, Castro ha explicado que estos fondos puieden financiar a las empresas mediante una entrada en su capital o a través de préstamos. En el primer caso, la compañía no tiene que devolver la aportación como una deuda, sino que el fondo busca recuperar su inversión mediante la venta de su participación a otro comprador. Si la financiación se concede mediante un préstamo, la empresa sí debe reintegrarlo conforme a las condiciones acordadas.

El acceso a esta financiación no se articula mediante una convocatoria de concurrencia competitiva, sino a través del contacto directo de las empresas con las gestoras, de la búsqueda de proyectos por estas entidades y de las iniciativas que les derive la propia Administración, según han detallado.