Andalucía urge a Montero a bajar impuestos como el IVA ante el impacto económico para las familias de la guerra en Irán

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha urgido este miércoles a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a "bajar ya el IVA" de determinados artículos y otros impuestos para atenuar el impacto que el "conflicto de Oriente Próximo" derivado de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán puede tener en los precios y, con ello, en el bolsillo de las familias.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España (PP-A), ha realizado este llamamiento público a la ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha abordado el "impacto que pueda tener en Andalucía el conflicto de Oriente Próximo" y la "tensión diplomática con Estados Unidos".

La titular andaluza de Economía ha advertido de que "la inflación podría elevarse al 3% de aquí a verano", y ha señalado que en la Junta están "preocupados porque el sector agroalimentario es el más afectado" por su "dependencia no sólo del transporte por carretera, sino también de la maquinaria agrícola por el consumo de carburantes", y al respecto ha indicado que "el 12% del combustible que se consume en Andalucía es precisamente para el sector agrícola".

Tras señalar que desde la Junta están "trabajando" para que éste y otros sectores como el químico o el de la metalurgia "no se vean afectados" por esta crisis, ha remachado que "hay que adoptar medidas desde el Gobierno de España", que "tiene que dejar ya la protesta y pasar a presentar una propuesta de ayudas".

En esa línea, ha criticado que, hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a anunciar "una ronda de contactos" con los grupos parlamentarios y "una serie de medidas", así como una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados el próximo 25 de marzo, pero ha subrayado que para eso aún "quedan dos semanas", y mientras tanto "hay que tomar las medidas ya".

"LOS PRECIOS NO ESPERAN"

"¿A qué está esperando la señora Montero para bajarle el IVA a los andaluces y a los españoles, en los carburantes, en la electricidad, en los alimentos?", se ha preguntado en esa línea la consejera portavoz de la Junta, que ha aseverado que "los precios no esperan", sino que "suben", y eso "está afectando ya a las familias y a las empresas".

Además, ha subrayado que "países vecinos como Portugal ya han bajado los impuestos", por lo que ha incidido en pedir al Gobierno central que "baje" impuestos y que "elimine algunos como el de generación eléctrica", así como que "deflacte el IRPF, que proteja a las familias".

La consejera ha señalado que la vida con el Gobierno de Sánchez es cara, porque "ahora es por la guerra, pero antes de la guerra ya habíamos visto cómo la cesta de la compra se había disparado un 40% desde que el PSOE, Pedro Sánchez y María Jesús Montero están en el Gobierno", al igual que se ha incrementado "un 50% el precio de la vivienda, los carburantes y la luz también", ha añadido.

Carolina España ha añadido que la "recaudación sigue disparada" porque por parte del Gobierno "no han deflactado el IRPF", y el actual Ejecutivo "cada vez recauda más, cada vez es más rico y los ciudadanos cada vez más pobres, con menos poder adquisitivo", ha denunciado antes de incidir en señalar que "es necesario adoptar medidas y hay que hacerlo ya, de forma urgente".

Tras preguntar si el Gobierno pretende tomar medidas "cuando acabe la guerra", la consejera portavoz de la Junta ha señalado que también habrá que pedir "responsabilidad a las empresas petroleras, gasistas y eléctricas", desde la premisa de que "hay que arrimar el hombro" por parte de todos.

No obstante, ha lamentado que lo que se está viendo hasta ahora es que el Gobierno está "muy centrado en movilizar al electorado, ahondando en la polarización, en los frentes, pero no está centrado en ayudar y en proteger a las familias y a la gente de las consecuencias de esta guerra".

Carolina España ha contrapuesto esa actitud con la del Ejecutivo andaluz, que tiene "elecciones (autonómicas) dentro de poco", pero que, pese a ello, está "centrado" en iniciativas como el Plan Actúa para hacer frente a los daños ocasionados por el 'tren de borrascas' de los pasados meses de enero y febrero, según ha puesto de relieve para finalizar.