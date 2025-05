Por Andalucía urge a Moreno a condenar el "genocidio" en Gaza y dejar de dar fondos "a empresas que lo financian"

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha urgido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a condenar "sin ningún ambage" el "genocidio" que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza, los mensajes "miserables de las cuentas oficiales del PP" y a garantizar que "ni un solo euro del pueblo andaluz sirva para financiar a empresas o a fondos cuyo dinero acaba en manos de Israel".

Durante su intervención, Nieto ha afirmado que en Gaza "se está viviendo un genocidio y un horror indescriptible" y ha llamado la atención sobre que "las próximas miles de personas que mueran, la mayoría niños, lo van a hacer probablemente sin que las mate una bomba, sino presas de enfermedades consecuencias de esa manera horrorosa en la que sobreviven día a día, donde llevan meses conviviendo entre basura y escombro".

Así, Inmaculada Nieto ha exigido al presidente del Gobierno andaluz "condenar esa situación de genocidio", así como "las declaraciones de alguno de sus compañeros frivolizando una situación tremendamente cruel y los mensajes de las cuentas oficiales de su partido, en las que también se ha frivolizado ante un genocidio".

MORENO: "ESTO TIENE QUE ACABAR YA"

"Esto tiene que acabar ya", ha sido la respuesta del presidente de la Junta, que ha incidido en que "este conflicto tiene que acabar ya y se tiene que abrir un corredor humanitario de manera inmediata para que esas personas, la población civil, puedan ser atendidas y tengan los recursos suficientes para poder vivir".

Así, ha exigido que se abra ese corredor sanitario, que "es absoluta y completamente necesario para la subsistencia de una población que nada tiene que ver, evidentemente, con la situación bélica que se está produciendo en esa zona".

Por su parte, Nieto ha afeado la respuesta del presidente al que ha acusado de practicar el "escapismo". "No hablamos de un corredor humanitario, hablamos de que se acabe de una vez por todas con una invasión tremenda, que está calculada para aniquilar a un pueblo entero", le ha señalado.

En este sentido, tras asegurar que su "bancada" es "heredera de una tradición" porque ha recibido el "legado" de que "compartió los campos de concentración y de exterminio con el pueblo judío", ha afirmado que "incluso quienes no se han subrogado en esa tradición republicana y de represión antifranquista, desde convicciones éticas, morales o religiosas, la gente está horrorizada", porque "no hay profesión, ni evangelio, ni vídeo que vaya a tapar eso y hay una mayoría social que vive con perplejidad y con horror lo que está pasando en Palestina".

Así, ha vuelto a instar al presidente de la Junta a que "condene el genocidio y que garantice que no va a haber dinero del pueblo andaluz a disposición de seguir engordando la cuenta de un Estado que está machacando hasta que lo extermine al pueblo palestino". "También es andalucismo eso y se lo pido como representante del pueblo andaluz, de un pueblo de paz", ha concluido.

Por su parte, Moreno ha insistido en que están "evidentemente, a favor de la paz". "Siempre lo hemos estado, igual que también hemos condenado las duras batallas que han tenido y las matanzas que se han producido en Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas", ha recordado a Nieto, a la que ha apuntado que para eso "no empeñó tantos minutos ni tanto interés y es una guerra igual, donde matan personas a otras personas", instándole además a "tratar exactamente igual a todos los conflictos bélicos, a todas las guerras, desgraciadas guerras que existen en el mundo".

MORENO ACUSA A NIETO DE "TAPARSE" ANTE YOLANDA DÍAZ

Por otra parte, el presidente del Gobierno andaluz al no ser la pregunta formulada por Inmaculada Nieto la registrada oficialmente para la sesión plenaria, que no era sobre la guerra de Israel, se ha "permitido" preguntarle a la portavoz de Por Andalucía sobre las declaraciones de Yolanda Díaz al decir que "Andalucía no es Europa".

En este sentido, Moreno ha afirmado sentirse "sorprendido" y ha instado a Inmaculada Nieto a que aprovechara su turno de palabra para "pedir de manera inmediata una rectificación a la vicepresidenta segunda por esas humillantes palabras que ha hecho a todos los andaluces".

Una invitación que Nieto ha rechazado afirmando que "cualquier otro tema que hoy queramos poner a la par con ese --el de Gaza-- es una frivolidad", lo cual ha sido afeado por el presidente del Gobierno andaluz apuntándole que "de siete minutos treinta segundos no tiene 20 segundos para decir que no puede tolerar que una compañera, vicepresidenta segunda del Gobierno, ridiculice mi tierra".

"Tiene usted que taparse, que volver a esconderse para no enfrentarse al poder", ha añadido Moreno, que ha concluido preguntando a Nieto "dónde está ese andalucismo del que hablan cuando les interesa".