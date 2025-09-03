Por Andalucía ve con "bochorno" la oposición de Moreno a la quita de deuda y que quiera "liderar un frente" contra ella

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está protagonizando "un bochorno" con su oposición a la quita de deuda autonómica que ha impulsado el Ministerio de Hacienda, así como ha criticado que el jefe del Ejecutivo andaluz "se ofrece para liderar el frente común contra" dicha iniciativa.

En rueda de prensa en el Parlamento, la también diputada autonómica de IU ha lamentado que, por si el Gobierno andaluz de Moreno "no nos había avergonzado bastante en este verano", ahora pretende que "la comunidad autónoma que más dinero recibiría en la quita" de deuda lidere "el frente del 'no' a la quita" porque entiende que es "un favor al independentismo" catalán que realiza el Gobierno de Pedro Sánchez.

En esa línea, Inma Nieto ha ironizado señalando que, desde esa perspectiva, "se ve" que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, "le pidió a Pedro Sánchez que, o le daba a Andalucía más dinero que a nadie, o se rompían sus acuerdos de investidura".

La portavoz de Por Andalucía ha aseverado que "no podemos seguir sometiendo a la gente a este ridículo espantoso" y a este "bochorno", y ha denunciado que Juanma Moreno "no sabe hacer otra cosa que mentir" y "considera que, cuanto más gorda sea la mentira, cuanto más abunda en la estrategia de su partido, menos se va a notar el desastre que se vive en Andalucía a consecuencia de sus políticas erráticas y de sus objetivos, que no tienen nada que ver con la realidad" de la comunidad autónoma, ha afeado.

Inma Nieto ha añadido que "claro que la deuda hay que pagarla", y ha subrayado que, desde que Moreno gobierna en Andalucía, la Junta ha pedido "25.400 millones de euros al Estado" a través de fondos de financiación, y ha sostenido que "esa deuda no debería residir en las comunidades autónomas", que la "adquirieron" porque el entonces Gobierno del PP con mayoría absoluta --en la etapa de Mariano Rajoy-- "decidió cerrar el grifo" a las comunidades y éstas, "para sostener los servicios fundamentales, tuvieron que endeudarse hasta las cejas".

De igual modo, ha lamentado que Moreno "sólo parece ser que está dispuesto a liderar frentes por el 'no'", y ha añadido que en Por Andalucía les "encantaría" que, "alguna vez", el gobierno del líder 'popular' "liderara un frente por el sí".

En esa línea, Inma Nieto ha sugerido que el presidente de la Junta podría intentar "poner de acuerdo" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP "para que hubiera un modelo de financiación" autonómica nuevo "sobre la mesa".

Frente a ello, ha lamentado que, con la labor del actual Ejecutivo de Moreno, "cualquiera que pasa nos pinta la cara", y el Gobierno andaluz "hace el ridículo para bochorno de todos los demás, y nos estamos convirtiendo en los 'tapavergüenzas' de un Partido Popular ansioso de poder y completamente obsesionado con el ascenso de la extrema derecha".

"Quiere --ha continuado Inma Nieto su crítica al Gobierno de Moreno-- que paguemos las consecuencias la gente a pie de calle, desatendiendo los problemas" que, según ha avanzado, van a ocupar la "actividad fundamental" de su grupo parlamentario en el periodo de sesiones que comienza ahora, como son "la vivienda, la sanidad, la educación, la dependencia, la sostenibilidad ambiental, y todo lo que tiene que ver con lo que, efectivamente, es la realidad tangible a pie de calle", según ha remachado la portavoz de Por Andalucía para concluir contraponiendo esas cuestiones con "estrategias electoralistas que nos están reventando y, sobre todo, están dilapidando el prestigio de nuestra tierra".