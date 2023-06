Andalucía vota en contra de la hoja de ruta de atención temprana presentada por el Gobierno, un texto "no finalista"

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha votado en contra del documento presentado este lunes por el Ministerio de Sanidad y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la mejora de la atención temprana, al considerar que se trata de un texto que "no es finalista" y "no está consensuado".

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y Consumo, han votado en contra del documento que ha presentado el Gobierno en el marco de un Consejo Interterritorial extraordinario celebrado a petición de los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Sanidad, junto con las CCAA, que se ha celebrado de modo telemático con este tema como único punto del orden del día.

"Hemos votado en contra y hemos pedido que se retire y se presente cuando esté terminado", porque a un Consejo Interterritorial "no puede ir una hoja de ruta, sino un documento consensuado", han indicado desde la Consejería sobre la hoja de ruta presentada este lunes.

Además, desde Andalucía han indicado que la región "ya cuenta" con una Ley de Atención Temprana, por lo que "vamos por delante y no vamos a ir a un documento que no está trabajado con las comunidades". Asimismo, han precisado que el grupo se reúne de nuevo el día 27, lo que demuestra que "ese documento no es finalista".

Desde Derechos Sociales y Agenda 2030 y Sanidad se anunciaba un acuerdo, conseguido "de manera mayoritaria", con el objetivo de "garantizar una atención rápida y eficaz". Y para ello se han establecido ocho líneas de actuación y se plantea la creación de una Red de Atención Temprana de carácter universal, de responsabilidad pública y gratuita que se adapte y respete las diversas realidades y competencias territoriales.

HOJA DE RUTA

La primera de las ocho líneas de actuación es la relativa a la implementación de sistemas eficaces de coordinación interadministrativa y con las familias; la implementación de procesos eficaces de colaboración y participación activa de las familias; así como planificar, dimensionar y articular fórmulas de financiación adecuadas para los equipos, centros y servicios de atención temprana en función de la población a atender, teniendo en cuenta una base territorial y comunitaria bien definida; y facilitar el acceso temprano y de calidad a los servicios de atención temprana.

Además de garantizar la valoración e intervención integral, cuidando que las actuaciones que se desarrollen sean; mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de la atención temprana; ofrecer más y mejores oportunidades de formación a las y los profesionales implicados en el proceso de Atención Temprana y optimizar los sistemas de información y registro.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que el objetivo de esta hoja de ruta es "garantizar una atención rápida y eficaz". "Queremos reducir los tiempos de espera entre la detección y la prestación de servicios, agilizar los trámites de acceso y que la atención sea lo más personalizada posible en los entornos del niño o niña y sus familias, contando con sus intereses y su participación", ha explicado.

A su juicio, "la Atención Temprana es fundamental para proteger el desarrollo de los niños y niñas. Interviene directamente en una edad muy sensible, de los 0 a los 6 años, y permite detectar con tiempo alguna discapacidad o alteración en el desarrollo. Tener acceso a una atención de calidad puede ser un antes y un después para esos niños y niñas".

Por su parte, el ministro de Sanidad, José Miñones, ha resaltado que el objetivo es dotar al país de una hoja de ruta para la atención temprana de menores. "Queremos reducir los tiempos de espera entre la detección y la prestación de servicios, agilizar los trámites de acceso y que la atención sea lo más personalizada posible en los entornos del niño o niña y sus familias, contando con sus intereses y su participación", ha explicado.

"Nos une la responsabilidad de velar por la salud y bienestar de las personas y hoy cobra una especial relevancia ya que se enfoca a los niños y niñas y desde una óptica muy importante como es la prevención desde edad temprana", ha añadido el responsable estatal de Sanidad, quien ha agradecido el "trabajo, el esfuerzo, compromiso y participación" a todas las personas, administraciones y entidades que lo han hecho posible.