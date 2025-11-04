Andalucía ya ejecuta el acuerdo marco de 533 millones en conciertos para "seguir reduciendo" las listas de espera

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ejecuta ya el acuerdo marco --con un importe "máximo" de 533 millones a cuatro años vista-- por el que mediante conciertos con clínicas privadas "seguir reduciendo las listas de espera". Se trata, ha remarcado la Consejería, de "una medida complementaria para garantizar la continuidad de la atención sanitaria especializada".

Tras la información publicada por El Correo de Andalucía, fuentes del departamento de Antonio Sanz han recordado que el 86% de estas intervenciones se realizan en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que "sólo el 14% se afrontan mediante la fórmula de concierto". Igualmente, han subrayado que, "en Andalucía, el presupuesto actualmente destinado a conciertos representa apenas el 3% del presupuesto sanitario total, lo que supone la cifra más baja en conciertos al menos desde 2014, etapa socialista, cuando se destinó más del 5% a conciertos".

El acuerdo marco, con un valor estimado máximo de 533 millones en cuatro años, "no implica un gasto inmediato sino un techo presupuestario". Cada contrato basado se formalizará "según las necesidades reales" de cada provincia, con criterios "objetivos" y de concurrencia competitiva para garantizar así la "eficiencia en el uso de recursos públicos".

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) aseguraba en septiembre que, a fecha de junio de 2025, había 20.319 pacientes menos pendientes de una operación con garantía y una reducción de 42 días en la demora media, que se sitúa en 108 días. Las cifras, remarcaban entonces la Junta, reflejan una "evolución positiva" desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del plan específico para consultas externas en enero de 2025.

Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica. Este "esfuerzo" ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días.

Por provincias, los avances son especialmente notables en Sevilla, con más de 7.000 pacientes menos en espera y una demora media que baja de 135 a 98 días; en Cádiz, con 6.700 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días; y en Huelva, donde la demora media se ha acortado en más de 100 días, pasando de 237 a 131. También destacan las mejoras de Almería (-3.100 pacientes y -63 días) y Jaén (-3.000 pacientes y -70 días). En Málaga, pese a un ligero incremento en los pacientes pendientes, la demora media baja de 98 a 81 días, consolidándose como la más baja de Andalucía. En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una mejoría significativa.

En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses. Este avance ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, al tiempo que se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año.

Las provincias con mejores resultados en consultas externas son Cádiz, con una reducción de casi 11.500 pacientes en espera y un recorte de la demora de 148 a 116 días; Granada, con una caída de la demora de 165 a 113 días; Jaén, que reduce la espera media de 231 a 183 días; y Sevilla, que pasa de 126 a 111 días con más de 9.000 pacientes menos en lista. También en Málaga, pese a un ligero aumento en el volumen de pacientes, la demora se mantiene estable y es una de las más bajas de Andalucía, con 114 días.