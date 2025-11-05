André Rieu lanza 'Thank You, Johann Strauss' y anuncia conciertos en España en 2026: "Amo la mentalidad española"

MAASTRICHT (PAÍSES BAJOS), 5 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Sánchez)

El compositor, violinista y director de orquesta neerlandés André Rieu, natural de Maastricht, lanza este viernes su nuevo disco 'Thank You, Johann Strauss', por el 200 aniversario del nacimiento de Strauss. El artista, que ha reconocido que "ama la mentalidad española", ofrecerá varios conciertos en España en 2026 --con paradas en Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia-- como parte de su gira internacional junto a la Orquesta Johann Strauss.

En una entrevista concedida a Europa Press desde su castillo en Maastricht (Países Bajos), Rieu se ha mostrado muy emocionado por llevar su espectáculo, integrado por 60 músicos y solistas internacionales, a diferentes escenarios españoles. "Siempre es fantástico volver a España", ha afirmado, recordando además que "ha tocado en numerosas ocasiones" en el país.

En concreto, Rieu ofrecerá dos conciertos en Málaga, los días 26 y 27 de enero, en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Posteriormente actuará el 29 de enero en el Movistar Arena de Madrid, el 30 de enero en el Roig Arena de Valencia y el 31 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Todos los conciertos en España comenzarán a las 20,00 horas.

El director de orquesta ha destacado que el público español "es muy enérgico y apasionado", y ha reconocido que "es un placer tocar allí". En este sentido, ha explicado que la energía que se genera en sus actuaciones "siempre depende de la reacción del público". "Cuando tocamos y el público no responde, es difícil. Pero en España sucede todo lo contrario, la gente transmite una energía increíble, así que siempre es fantástico estar allí", ha apostillado.

Con respecto a sus conciertos en España, Rieu ha adelantado que habrá alguna sorpresa, aunque no ha querido desvelar detalles por el momento, ya que, en sus palabras, "es una sorpresa". El violinista y director neerlandés ha compartido escenario con reconocidos músicos españoles, como el grupo sevillano Los del Río, y en sus espectáculos ha interpretado temas emblemáticos de la música española, entre ellos '¡Que viva España!' de Manolo Escobar y el pasodoble 'España cañí'.

Rieu ha expresado su orgullo por "el hecho de que la gente compre las entradas sin saber qué vamos a tocar". "No lo saben, pero saben que André viene, y eso significa que será una noche que nunca olvidarán", ha afirmado.

El artista combina en sus espectáculos una amplia variedad de géneros, desde la música clásica y romántica hasta la popular, e incluye versiones de compositores y grupos tan diversos como Händel, Puccini o ABBA. Sin embargo, asegura que las piezas que interpreta en sus conciertos "siempre son elegidas con el corazón". "Solo toco la música que toca mi corazón, porque cuando emociona mi corazón, estoy seguro de que también tocará el tuyo", ha explicado.

En este sentido, Rieu ha considerado que esa mezcla de estilos le permite conectar con públicos muy distintos. "Mientras la música sea bella y toque mi corazón, puedo combinarlo todo. Y eso es lo hermoso de crear espectáculos", ha afirmado. Además, se ha mostrado especialmente orgulloso de la diversidad de su público: "A mis conciertos vienen abuelas, nietos, profesores, personal de limpieza... todos".

Para el músico, la magnitud del público no altera su entrega en el escenario. "No importa si hay 20.000 o 30.000 personas, para mí es lo mismo", ha asegurado. "Me siento muy orgulloso de poder tocar para tanta gente y que, aun así, cada uno sienta que toco solo para él. Que piensen que toco para una sola persona", ha apostillado.

"LA ÚNICA FORMA EN LA QUE SÉ HACER MÚSICA"

Al hilo de lo anterior, Rieu ha explicado que "no viajo por el mundo diciendo 'voy a llevarte la música clásica'; ese no es mi mensaje ni mi objetivo". En este sentido, ha señalado que proviene del mundo de la música clásica y que es "la única forma en la que sé hacer música". Por ello, asegura que "incluso cuando toco a Michael Jackson, lo hago desde un enfoque clásico, a mi manera".

En cuanto a su proceso creativo, el artista ha afirmado que su principal fuente de inspiración es su familia y su forma de vida, aunque reconoce que el violín ya es una parte de él. "Cuando compongo, siempre lo hago desde el corazón", ha explicado, si bien admite que no compone con frecuencia: "Toco piezas que ya existen y las adapto a mi manera".

Sobre la organización de su espectáculo, ha comentado entre risas que "es muy fácil, porque soy el jefe". Aun así, ha destacado que en su orquesta "cada músico es diferente, y la unión surge a través de la música y de la forma en que indico cómo tocar". "El mundo entero debería ser como mi orquesta --ha reflexionado--, porque actualmente el mundo tiene muchos problemas".

En esta línea, Rieu ha recordado que él mismo fue el fundador de la orquesta y que algunos de sus miembros lo acompañan desde el primer día. No obstante, ha señalado que actualmente ha comenzado a incorporar músicos más jóvenes para que se sumen al conjunto y continúen formando parte de este proyecto.

"APRENDER A SER EL JEFE"

Asimismo, Rieu ha relatado que su relación con la orquesta ha evolucionado a lo largo de estos 30 años, ya que él mismo tuvo que "aprender a ser el jefe". En este sentido, ha reconocido que, al principio, cuando formó el grupo, "no lo era. Eso se aprende", ha apostillado.

Sobre lo que le motiva a seguir subiéndose al escenario a sus 76 años, el músico ha confesado que la clave está en la satisfacción que siente después de cada concierto. "Cuando estamos detrás del escenario y decimos: 'Otra vez fue una noche maravillosa', esa es mi motivación", ha señalado.

Para poder mantener ese ritmo de trabajo, Rieu ha explicado que sigue una estricta rutina deportiva, con la ayuda de un entrenador profesional que acude semanalmente a su casa. "Hay mucha disciplina detrás, porque de lo contrario no podría llevar esta vida", ha afirmado.

"LA MÚSICA UNE A LA GENTE"

El compositor ha afirmado que, en el actual contexto político y social, la música desempeña "un papel enorme". En este sentido, ha subrayado la importancia de que su música, la manera en que la interpreta y los conciertos que ofrece, contribuyan a unir a las personas. "Hoy en día necesitamos unir a la gente, no dividirla con guerras ni separaciones, porque la vida no es blanco o negro; hay muchas posibilidades", ha destacado.

Asimismo, ha declarado que para él, el humor es "todo en la vida, porque la vida sin humor es aburrida, es terrible". En este contexto, ha explicado que usa "el mismo humor que tengo fuera del escenario, también en el escenario".

Por otro lado, Rieu ha confesado no saber si "ha sido una ventaja o una desventaja" haber crecido en una familia de músicos, ya que su padre, también director de orquesta, "era muy severo y nunca me ayudó". "No sé si fue realmente una ventaja vivir en una familia de músicos", ha señalado, toda vez que ha indicado que escuchó "mucha música clásica, sí, pero también conozco personas cuyo padre era carnicero o médico y que, aun así, son músicos. Así que no sé si eso es una ventaja", ha concluido.

"LA DIFICULTAD DE SER ARTISTA"

En este contexto, ha explicado que su vida personal influye tanto en el escenario como en su proceso de composición. "Estás aquí y pareces feliz, pero quizá ayer un amigo te dijo que no quiere verte más y aun así tienes que continuar, porque a las ocho empieza el concierto, incluso si has recibido una mala noticia", ha relatado. "Esa es la dificultad de ser artista", ha apostillado.

Por último, Rieu se ha sincerado afirmando que "nunca sabré cuál será la última canción que tocaré en mi vida; por eso siempre interpreto cada pieza como si fuera para siempre". En este sentido, ha prometido un espectáculo memorable para sus próximos conciertos en España, con la esperanza de que, como en años anteriores, "vuelva a ser una experiencia inolvidable para el público".