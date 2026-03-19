Los Ángeles, Señor Pálido y El Hombre Garabato se reúnen en el Homo Sapiens Fest de Granada

Presentación del Homo Sapiens Fest. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres grupos granadinos, Los Ángeles, Señor Pálido y El Hombre Garabato, se reunirán en el escenario del Homo Sapiens Fest, el festival solidario que convierte la música en una oportunidad de colaboración ciudadana para la inclusión social de las personas con diversidad funcional.

Así, el certamen alcanzará su mayoría de edad este viernes 21 de marzo en una gala que tendrá lugar en el Teatro Isidro Olgoso del Zaidín.

Impulsado por la asociación Homo Sapiens, el festival es "un magnífico ejemplo del papel transformador que pueden llegar a tener la música y la cultura", según ha explicado la concejal de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, también presidenta de la Junta Municipal de Distrito Beiro, donde está ubicada la asociación.

"La música es un pilar fundamental de esta Granada que avanza en su camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 y su magia se multiplica cada vez que, como en este festival, se convierte además en una oportunidad para mejorar la vida de las personas", ha valorado la edil.

En sus dieciocho años de vida, el festival ha conseguido contar con nombres como José Ignacio Lapido, Soleá Morente, Los Diablos, Nacho Campillo, Quini Almendros, Nat Simons o Napoleón Solo.

Este año, tal y como ha indicado el fundador y presidente de la asociación, Juande Fernández, el cartel reúne lo mejor de la escena local actual con El Hombre Garabato y Señor Pálido, junto a un nombre imprescindible de la historia musical de esta ciudad como Los Ángeles.

A ello se suma también la participación de todo un veterano del festival, el actor Jimmy Barnatán, que volverá a ejercer como maestro de ceremonias.

El festival también tendrá hueco para hacer entrega de premios a diferentes colectivos y asociaciones que a lo largo del año han colaborado con Homo Sapiens y entre los que se encuentran el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Alhendín, la asociación de vecinos de San Francisco Javier, Laboratorios Rovi, el Colegio de Abogados de Granada, el CEIP Pablo Neruda y Mateo Puerta.

La concejal ha querido agradecer el trabajo y colaboración de la asociación Homo Sapiens con las personas con diversidad funcional, a quienes ofrece programas inclusivos integrales con el propósito principal de mejorar su calidad de vida en el ámbito social, personal y laboral, desde formación específica adaptada a actividades de ocio y tiempo libre.

De hecho, los fondos obtenidos en cada edición del festival se destinan íntegramente a sufragar estos programas formativos.

"El Homo Sapiens Fest es mucho más que un festival; es la prueba de que Granada es una ciudad que no duda en volcarse con quienes más lo necesitan y que lo hace de una de las mejores que sabe: gracias al talento y a la solidaridad de sus grupos, de sus asociaciones y colectivos y de sus ciudadanos", ha dicho.

Las entradas, con un precio de 12 euros si se compran de manera anticipada y de 15 euros en taquilla, se pueden adquirir en Discos Bora Bora y en la sede de la asociación.