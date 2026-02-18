La antigua Escuela Politécnica de Linares (Jaén) acoge hasta abril la exposición 'Foto Poética Hernandiana IV'

Varias personas observan obras de la exposición 'Foto Poética Hernandiana IV'. - UJA

LINARES (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La antigua Escuela Politécnica Superior de Linares (Jaén) acoge hasta el 10 de abril la exposición 'Foto Poética Hernandiana IV', en la que se recogen 20 imágenes, premiadas y seleccionadas, correspondientes al concurso organizado por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández.

La inauguración ha contado con la asistencia de la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Jaén, Marta Torres, el director de la EPS linarense, Manuel Valverde, la concejala de Cultura, Susana Ferrer, y la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco.

También participó el director de la Fundación Legado Miguel Hernández, José A. Martínez Liébana, que realizó una visita guiada y contextualizada a la muestra, según ha informado este miércoles la UJA.

En su intervención, Torres ha indicado que la Universidad de Jaén, como patrona de esta fundación, apoya la actividad cultural que organiza. "Como esta exposición, que queremos compartir con un programa universitario también especial, como es Aula Abierta, en su sede de Linares", ha afirmado.

Igualmente, ha aludido a la fotografía como un excelente medio de comunicación y expresión, que actualmente "va mucho más allá de los límites impuestos por una tecnología primitiva, que solo permitía imágenes estáticas, y camina hacia un terreno donde la creatividad y la experimentación son válidas en cualquier género fotográfico".

"La fotografía contemporánea, en una sociedad donde prevalece la imagen, se ha convertido en una poderosa manifestación artística", ha declarado la vicerrectora de Cultura.

La Fundación Legado Literario Miguel Hernández de Jaén ha organizado, en colaboración con la Agrupación Fotográfica de Jaén Santo Reino, el IV Concurso de Foto Poética Hernandiana con el fin de animar la creación fotográfica a partir de los poemas del autor de Orihuela.

La idea es que las personas aficionadas a la fotografía y la poesía compusieran imágenes asociadas a sus poemas, de manera que amplíen su significado, al tiempo que los versos se hagan presentes de otros modos, enriqueciendo las posibilidades de ambas formas de expresión artística.

El concurso está reconocido por la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) y la Confederación Española de Fotografía (CEF). Un jurado profesional selecciona los 20 trabajos mejor valorados, que forman parte de la muestra que puede verse en la sala de exposiciones de la antigua EPS de Linares (calle Alfonso X El Sabio). Puede visitarse de lunes a viernes no festivos, de 19,00 a 21,00 horas.