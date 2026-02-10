La antigua residencia de tiempo libre de Pradollano, en Sierra Nevada, no recibe ofertas en la subasta

Archivo - Residencia de Tiempo Libre de Pradollano. Archivo. - JUNTA - Archivo

La antigua residencia de tiempo libre de Pradollano, en la estación de esquí de Sierra Nevada, no ha recibido ninguna oferta en la subasta impulsada por la Junta para su venta, según consta en las actas de la mesa de contratación, consultadas por Europa Press.

El complejo salió a subasta el pasado octubre por un valor inicial de 6,5 millones de euros y en 4,8 millones en segunda subasta, según consta en la ficha técnica del inmueble. Sin embargo no ha recibido ofertas ni en la primera ni en la segunda, por lo que se queda desierta.

La residencia de tiempo libre de Pradollano se ha intentado vender en varias ocasiones sin éxito. En mayo de 2024 salió a subasta junto a otros inmuebles de uso turístico: tres villas turísticas --Fuenteheridos, Cazalla de la Sierra y Pinar de la Vidriera, en Huéscar-- cerradas desde hacía más de diez años, y la residencias de tiempo libre de Siles, en Jaén, a cuya gestión directa ha renunciado la Junta de Andalucía.

La residencia de Pradollano, situada en el término municipal de Monachil, está compuesto por dos edificaciones: una hotelera y un edificio donde se ubica la piscina cubierta y el aparcamiento en superficie.

La edificación hotelera está compuesta de ocho niveles, tres de ellos bajo la rasante de la calle según su acceso y cinco sobre la rasante. Además de las habitaciones, cuenta con lavandería, comedor, salón de actos, gimnasio y sala de lectura-biblioteca, entre otras instalaciones.

Junta a la ausencia de ofertas para la residencia de tiempo libre de Pradollano, que avanza este martes el Correo de Andalucía, también se ha quedado desierta la subasta de unos locales en avenida América en Granada capital y dos parcelas en la zona de la Azulejera.