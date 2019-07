Antonio Checa, nuevo presidente del CAA, anuncia un plan estratégico para definir las líneas de actuación del organismo

Publicado 15/07/2019 13:18:52 CET

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha elegido este lunes como nuevo presidente al periodista Antonio Checa (Jaén, 1946), quien ha anunciado la elaboración de un nuevo plan estratégico para definir las líneas de actuación del organismo.

Checa ha reconocido la labor realizada por el CAA en sus 15 años de vida y ha conminado a los consejeros a trabajar juntos para dar un nuevo impulso. "Se imponen cambios, mejoras, innovaciones, a un tiempo prudentes y audaces, para que el Consejo y sus aportaciones sean recurso a mano, modelo apreciado, referente para los medios audiovisuales y sus profesionales", ha explicado.

Checa ha sido elegido presidente con el voto unánime de los nueve miembros del Consejo, que este lunes han celebrado su primera sesión plenaria tras la toma de posesión de sus cargos el pasado día 11.

En su intervención antes de la votación, Checa ha destacado que los nuevos miembros del Consejo aportan experiencia, y que esta resulta muy necesaria porque "el trabajo a desarrollar en el CAA no es normalmente el diagnóstico apresurado, sino el análisis sereno, aunque a veces problemas repetidos, situaciones reiteradas, nos aconsejen alguna urgencia".

El nuevo plan estratégico debe servir para "tener un horizonte claro" y "orientar la actividad del Consejo en tiempo de tantos cambios audiovisuales", según ha explicado el presidente del CAA, quien ha recordado que la nueva Ley Audiovisual de Andalucía, en vigor desde hace nueve meses, está aun por desarrollar.

Checa ha adelantado que una de las líneas de actividad que pretende que asuma el Consejo es la de "indagar y asesorar en uso correcto del idioma español, en especial ante la invasión de anglicismos en el mundo audiovisual", y que para ello debe realizarse un acercamiento a los consejos audiovisuales y órganos similares en los países de habla española.

El nuevo presidente del CAA ha destacado el objetivo "apasionante" que tiene ante sí el nuevo pleno de "ofrecer a la sociedad andaluza análisis y balances solventes y líneas razonables y consensuadas de actuación en cuantos aspectos puedan resultar relevantes o conflictivos en nuestra actividad audiovisual informativa o lúdica".

Ha aludido a las dificultades que supone que hoy lo audiovisual no tenga fronteras de medios --los periódicos por ejemplo incluyen vídeos-- ni de territorios, pero no por ello el CAA "tiene la obligación moral de, al menos, no renunciar al análisis, la valoración, la alerta, en su caso, no desde luego la sanción, sobre tales contenidos audiovisuales, estableciendo pautas".

Checa ha reiterado que el CAA tiene ya un "amplio recorrido" en la elaboración de guías de buenas prácticas y recomendaciones en aspectos sensibles de las actividades informativas en el ámbito audiovisual, y ha anunciado que se propone continuar en esta línea "pero introduciendo nuevas inquietudes, nuevos ámbitos de trabajo porque nuevos medios, nuevas tecnologías. Nuevas tendencias y prácticas están produciendo continuamente cambios profundos, a veces casi mutaciones, en los hábitos informativos".

Así, se ha referido a la tarea "imperativa" de que el Consejo se

acerque más a la tercera edad, con una atención similar a la que ha prestado hasta ahora a la infancia, la juventud o la mujer, porque es un colectivo "en aumento rápido, gran consumidor audiovisual y sector que recibe atención creciente de la publicidad.

CUATRO PRESIDENTE DEL CAA

Antonio Checa Godoy es el cuarto presidente que tiene el CAA desde su creación en 2006 y sucede a Emelina Fernández, que ha estado al frente del órgano desde 2012. Nacido en Jaén en 1946, Antonio Checa es periodista (licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid) y profesor jubilado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, de la que llegó a

ser decano entre los años 2010 y 2014.

Especialista en historia, fue presidente de la Asociación de Historiadores de la Comunicación (2010-13) y fundador de la Revista

Internacional de Historia de la Comunicación, que dirigió desde 2013 hasta 2017.

Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en distintos medios de comunicación desde principios de la década de los setenta y ha dirigido periódicos como Diario de Granada, El Adelanto de Salamanca, y Huelva Información. Asimismo dirigió revistas como Andalucía Información y Andalucía Económica y la publicación de

la Universidad de Sevilla Comunicación. Fue editorialista del diario Informaciones de Madrid y columnista en las ediciones andaluzas de Diario 16 y El Mundo.

Es autor de numerosas obras sobre la historia de la comunicación en España, como Prensa y partidos políticos en la II República, Historia de la prensa andaluza, Historia de la prensa jiennense, Historia de la prensa en Córdoba, 1790-2010, o Historia de la prensa pedagógica en España, entre otras. Su tesis doctoral, leída en

1995, también se centró en un estudio histórico, La radio en Andalucía 1917-1978 Además tiene publicados ensayos como Las elecciones de 1977 en Andalucía, Andalucía después del 92 o Andalucía en tiempos de sed (1994-96).

Los temas andaluces están muy presentes en sus obras, y además de las mencionadas, ha sido guionista en series de televisión como Andalucía es su nombre, Andaluzas, y Blas Infante, un hombre del pueblo. Además fue coordinador de la Enciclopedia General de Andalucía, editada en 15 tomos entre 2004 y 2007 y posteriormente de las de Jaén, Sevilla y Córdoba.