Antonio Pulido, nuevo miembro del Patronato de la Hispanic Society Museum and Library de Nueva York

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido designado miembro del Board of Trustees de la Hispanic Society Museum and Library. El nombramiento se ha formalizado durante la reunión del consejo celebrada este jueves en Nueva York.

Según ha detallado la institución en una nota, la candidatura de Pulido contaba con el respaldo del director y CEO, Guillaume Kientz, quien puso en valor ante el Nominating Committee su trayectoria como líder cultural y mecenas en todos los países hispanohablantes. Su incorporación al Hispanic Society supone un reconocimiento a la labor que la Fundación Cajasol desarrolla en la promoción del arte, la acción social y la formación en Andalucía, y abre una vía de cooperación transatlántica entre dos entidades con propósitos complementarios.

En este contexto, el presidente de la Fundación Cajasol ha manifestado que cree firmemente en ambas instituciones, destacando que "Sevilla, ciudad que represento a través de la Fundación Cajasol, fue durante siglos la gran puerta de América, un punto de encuentro donde confluyeron culturas, ideas y aspiraciones que dieron forma al mundo hispánico".

"Nueva York, por su parte, es actualmente una de las grandes capitales globales donde la presencia de la cultura española y latinoamericana es vibrante, influyente y cada vez más reconocida", ha valorado, al tiempo que ha señalado que "entre ambas ciudades existe un diálogo natural, histórico y contemporáneo, que merece seguir fortaleciéndose".

Junto a Pulido, el Patronato ha dado entrada también a Frederick W. Beinecke, destacada figura del mecenazgo norteamericano con amplia experiencia en consejos de organizaciones sin ánimo de lucro, y a Manuel Bellod Álvarez de Lorenzana, empresario de origen gallego vinculado al patrimonio vitivinícola de Galicia y propietario del Pazo de La Cuesta, la bodega familiar más antigua de esta comunidad. Los tres procedían del International Advisory Committee (IAC) de la Hispanic Society.

La elección de Pulido refuerza la presencia de España en una organización que, desde hace más de un siglo y bajo el impulso del humanista y mecenas Archer Milton Huntington, ha desempeñado un papel decisivo en la preservación y difusión del legado artístico y literario del mundo hispánico. Sus fondos albergan más de 18.000 obras de arte --pinturas maestras de El Greco, Velázquez, Goya y Sorolla-- junto a una biblioteca de investigación que atesora 250.000 manuscritos y documentos desde el siglo XI. El conjunto fue declarado National Historic Landmark en 2012.

La Junta de Patronos, presidida por Mark H. Rosenberg, reúne a personalidades del ámbito empresarial, filantrópico y cultural internacional como el embajador James Costos, el presidente emérito Philippe de Montebello --que dirigió el Metropolitan Museum of Art durante más de tres décadas-- o Bob Vila, icono de la televisión estadounidense.

UN "PUENTE" ENTRE SEVILLA Y NUEVA YORK

En su intervención ante los miembros de la Hispanic Society, Pulido ha recordado que ha visitado en dos ocasiones la Hispanic Society y en ambas ha podido apreciar "la extraordinaria labor que realizan". "Más allá de la riqueza de sus fondos, lo que verdaderamente distingue a la Hispanic Society es su capacidad para convertir ese patrimonio en conocimiento vivo: en exposiciones, programas educativos, investigaciones y actividades que acercan la cultura hispánica a públicos muy diversos", ha señalado.

El presidente de la Fundación Cajasol ha asociado esta designación con la tarea de la entidad que preside, expresando que asume "esta distinción con humildad y con la firme voluntad de estar a la altura de lo que representa". "La recibo no sólo en nombre propio, sino también como presidente de la Fundación Cajasol, cuya vocación cultural, social y educativa en Andalucía se extiende ahora también fuera de nuestras fronteras", ha apostillado.

Nacido en Castro del Río (Córdoba) en 1965, Pulido es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Su carrera profesional ha estado ligada al sector financiero español, donde ocupó la presidencia de El Monte, de Cajasol, del Banco Europeo de Finanzas y del Consejo de Administración de Banca Cívica, además de ejercer como director general de Criteria Caixa Holding entre 2012 y 2019. Entre 2010 y 2020 presidió la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social (Pignus).

En la actualidad, al frente de la Fundación Cajasol y del Instituto de Estudios Cajasol, impulsa proyectos culturales, sociales y formativos con presencia en toda Andalucía y actividades en cooperación con organismos como el Teatro Real, la Residencia de Estudiantes, la Fundación COTEC o la Fundación Princesa de Girona. Pulido es también presidente de la Asociación Andaluza de Fundaciones, patrono de la Residencia de Estudiantes, del Consejo del Teatro Real, de la Fundación pro Real Academia Española, de COTEC y de Amigos del Museo del Prado, entre otras.

Ostenta la Medalla de Oro del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, la Medalla de Oro de la Universidad Internacional de Andalucía y la Medalla dell'Ordine della Stella d'Italia, concedida por el presidente de la República de Italia. Es Hijo Predilecto de Castro del Río e Hijo Adoptivo de Sevilla, y académico de honor de varias Reales Academias, como la de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla y la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.