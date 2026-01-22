Antonio Sanz comparecerá el 29 de enero por el accidente de Adamuz en un Pleno extraordinario del Parlamento andaluz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios desde la caseta municipal de Adamuz para actualizar datos en relación al accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, 22 de enero, con el acuerdo unánime de los grupos, posponer al próximo día 29 la sesión extraordinaria del Pleno que quedó suspendida por las tres jornadas de luto oficial decretadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía al hilo del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 43 personas, un suceso que centrará una comparecencia en dicha sesión del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

La comparecencia del consejero se realizará a petición propia y de los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y ha recibido este jueves el apoyo de los cinco grupos parlamentarios en la reunión de la Diputación Permanente que ha ratificado la suspensión del Pleno extraordinario previsto inicialmente para este jueves 22 de enero y su aplazamiento al mismo día de la semana que viene, el 29 de enero.

La reunión de la Diputación Permanente ha comenzado con un minuto de silencio a petición del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, quien en todo caso ha avanzado que el Pleno extraordinario del próximo jueves comenzará con otro minuto de silencio por el accidente de Adamuz, y también con la lectura de una declaración institucional que espera consensuar con todos los grupos.

De esta manera, dicho Pleno ha quedado programado para el jueves 29 de enero a partir de las 16,00 horas, y tras la previsible declaración institucional, el minuto de silencio anunciado y las posibles delegaciones de votos de diputados que haya que ratificar, comenzará con la referida comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias "sobre la gestión de la Junta de Andalucía en la emergencia ocurrida como consecuencia del descarrilamiento ferroviario" del domingo 18 de enero en Adamuz.

Será el único asunto sobre el que comparecerá Antonio Sanz, toda vez que el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, ha vuelto a rechazar las solicitudes de comparecencia del consejero que tanto el Grupo Socialista como, de forma conjunta, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía habían solicitado para que abordara la situación del sistema sanitario público andaluz durante la pasada Navidad, así como una petición de comparecencia que había registrado el Grupo Socialista por los efectos del temporal de lluvias torrenciales que afectó a parte de Andalucía el pasado mes de diciembre.

DEBATES DE CUATRO PROYECTOS DE LEY

Tras la comparecencia del consejero, se sustanciarán los debates de totalidad del proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía --para el que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de totalidad--, y del proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, al que tanto el PSOE-A como Por Andalucía han registrado enmienda de totalidad.

Finalmente, el Pleno del Parlamento acogerá los debates de totalidad de los proyectos de Ley por los que se crean el Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía y el de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía.

En relación a estos dos proyectos de ley, el presidente del Parlamento ha informado de que los tiempos de intervención del consejero que intervendrá en representación del Consejo de Gobierno y de los grupos serán reducidos, de forma que, en vez de diez minutos como habitualmente, cada grupo dispondrá de cinco minutos, y el consejero, en vez de 20 minutos, dispondrá de un turno de diez minutos al inicio de cada uno de los dos debates.

Una vez sustanciados estos cuatro debates de totalidad, se procederá a las votaciones correspondientes, que quedarán así para el final de la sesión plenaria, según ha informado también Jesús Aguirre.

LOS GRUPOS EXPRESAN SUS CONDOLENCIAS POR EL ACCIDENTE FERROVIARIO

Durante la sesión de la Diputación Permanente, cada grupo parlamentario ha dispuesto de un turno de palabra en el que sus portavoces han coincidido en trasladar palabras de condolencia por el accidente ferroviario de Adamuz y de agradecimiento a los servicios públicos y a los ciudadanos por su reacción ante esta tragedia.

Así, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha indicado que "habría que bucear mucho en la historia de Andalucía para encontrar una tragedia de semejantes características", y ha subrayado que "toda" la comunidad "está de luto, más allá de los lutos oficiales". De igual modo, ha opinado que "las administraciones han estado muy a la altura en lo que tocaba inicialmente" tras el siniestro, que "era estar con las víctimas, actuar desde los servicios de emergencia, y hacerlo coordinadamente". "Después vendrán otros capítulos", pero ahora "toca el abrazo de todos a las víctimas, y no es tiempo de ninguna otra polémica", ha apostillado.

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha recordado su origen onubense para dedicar "unas palabras especiales" para la provincia de Huelva y "toda la gente que conozco y que en estos momentos está pasando uno de los peores momentos de su vida" por el accidente ferroviario del que la mayor parte de víctimas mortales residían en dicha provincia, y ha comentado que, "como podía ser de otra manera", al PSOE-A le parece "acertado que se posponga el Pleno" extraordinario y que en él vaya a comparecer Antonio Sanz por dicho suceso, si bien ha subrayado que se han dado "otras desgracias en Andalucía, especialmente con las inundaciones" del pasado mes de diciembre, por el que incluso hubo fallecidos cuyos "familiares también merecen explicaciones por parte de su Gobierno", y por eso el Grupo Socialista solicitaba la comparecencia del consejero por ese asunto, ha remarcado.

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha apoyado el aplazamiento del Pleno extraordinario, pero ha apostillado que, a pesar de estar aún de luto oficial, se mantienen actos como la inauguración, este jueves, de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid, con la presencia de los Reyes, y en ese sentido ha señalado que el luto "hay que tomárselo muy en serio", y "si estamos de luto toda la sociedad andaluza, tendríamos que estar de luto todo el mundo".

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez también ha trasladado el apoyo de su grupo al aplazamiento del Pleno extraordinario para el próximo jueves, y ha considerado que es "lo lógico" ante una "tragedia" como la ocurrida y la declaración de tres días de luto de oficial que "se respetan así", si bien ha defendido que en dicha sesión el consejero de Sanidad debería también comparecer a propósito del "funcionamiento deficiente" del sistema sanitario público durante la pasada Navidad, cuando se han registrado "algunas situaciones de colapso sanitario que también son muy graves y que también requieren la atención de este Parlamento", según ha manifestado.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha agradecido la iniciativa del presidente del Parlamento de aplazar el Pleno previsto para este jueves, si bien ha defendido que, en la sesión extraordinaria pospuesta para el 29 de enero, el consejero Antonio Sanz debería abordar también "la gestión sanitaria" pública andaluza "durante las navidades" pasadas y "los primeros días de enero".