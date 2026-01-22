PSOE-A plantea que el Parlamento apoye que Adamuz (Córdoba) reciba una medalla de Andalucía tras el accidente de tren

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3d), junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno (2i), y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda al alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno (3i). (Foto archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

El Grupo Socialista plantea que el Parlamento andaluz se posicione a favor de que el Consejo de Gobierno de la Junta pueda acordar la concesión de una de las medallas de Andalucía que se entregan anualmente con motivo del día de la comunidad autónoma, que se conmemora el 28 de febrero, al pueblo de Adamuz (Córdoba), "como reconocimiento a su comportamiento ejemplar y a los valores de humanidad y compromiso demostrados" ante la "tragedia" del accidente ferroviario registrado el pasado domingo, 18 de enero, por el que han muerto al menos 43 personas.

Así lo han indicado este jueves a Europa Press fuentes del Grupo Socialista, que han explicado que van a trasladar esta propuesta al texto que el PSOE-A ha diseñado como posible declaración institucional de cara al Pleno extraordinario que se va a celebrar el próximo jueves, 29 de enero.

La Diputación Permanente del Parlamento ha acordado este jueves el aplazamiento hasta esa fecha de la sesión extraordinaria que el Pleno de la Cámara andaluza tenía previsto celebrar este 22 de enero, así como incluir en ella una comparecencia --respaldada por los cinco grupos parlamentarios-- del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sobre la gestión de la Junta de Andalucía a propósito de dicho siniestro.

Además, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha avanzado en la reunión de la Diputación Permanente que dicha sesión extraordinaria del Pleno comenzará con un minuto de silencio por el accidente ferroviario, así como con la lectura de una declaración institucional que espera consensuar con todos los grupos.

En este contexto, el Grupo Socialista ha elaborado una propuesta de declaración institucional a la que ha accedido Europa Press, en la que plantea la inclusión de un párrafo en el que se indique que "el Parlamento de Andalucía declara su voluntad institucional de trasladar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la solicitud de iniciar los trámites para la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz, como reconocimiento a su comportamiento ejemplar y a los valores de humanidad y compromiso demostrados ante esta tragedia de tan gran magnitud".

En esta línea, la propuesta de declaración institucional planteada por el Grupo Socialista subraya que "Andalucía ha sido testigo de una respuesta ejemplar que merece ser reconocida y honrada", en tanto que, "desde los primeros momentos posteriores al accidente, el pueblo de Adamuz dio una auténtica lección de humanidad, solidaridad y compromiso cívico".

"Sus vecinos y vecinas, de manera espontánea, inmediata y desinteresada, acudieron al auxilio de las personas accidentadas, colaboraron activamente en las labores de rescate, asistieron a las personas heridas y ofrecieron mantas, alimentos, refugio y apoyo emocional en unos momentos de extrema angustia y dolor", valora la propuesta de declaración institucional del Grupo Socialista.

"En medio del dolor y la desolación, Adamuz se convirtió en un refugio. Un pueblo entero respondió como una sola comunidad, demostrando que la empatía, la generosidad y la dignidad humana siguen siendo los valores que sostienen a nuestra sociedad incluso en las circunstancias más adversas", se puede leer también en esta iniciativa socialista, que reivindica que la "actuación colectiva" del municipio cordobés "no solo alivió el sufrimiento inmediato de las personas afectadas, sino que proyectó un mensaje de esperanza, concordia y humanidad que ha trascendido más allá de sus límites de nuestra comunidad autónoma".

"Ante esta tragedia", el Grupo Socialista plantea que el Parlamento de Andalucía considere "imprescindible destacar y reconocer públicamente la respuesta ejemplar, solidaria y profundamente humana del pueblo de Adamuz", cuyo "comportamiento ejemplar" encarna, en opinión del PSOE-A, "los valores más profundos de Andalucía: la solidaridad entre personas, el compromiso con quienes sufren y la capacidad de responder unidos ante la adversidad", que, "en esta ocasión, se manifestaron con una fuerza y una autenticidad extraordinarias".

De esta manera, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento deje "constancia de que el ejemplo dado por el pueblo de Adamuz permanecerá en la memoria colectiva como símbolo de humanidad, concordia y dignidad, y como expresión de los valores que mejor representan a Andalucía", y por ello plantea que se le conceda una medalla de la comunidad autónoma.