Antonio Sanz estrenará este jueves la ronda periódica de reuniones con los grupos a la que se comprometió la Junta

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, mantendrá este jueves, 6 de octubre, la primera de la ronda periódica de reuniones con representantes de los grupos parlamentarios a la que se comprometió la Junta tras la que el presidente Juanma Moreno celebró el pasado mes de septiembre, al inicio del curso político.

En aquella ocasión, el pasado 8 de septiembre, el propio Antonio Sanz anunció en la rueda de prensa para informar de esos encuentros que previamente había mantenido el presidente de la Junta con los grupos parlamentarios la apertura de una "línea de diálogo permanente" que incluiría encuentros "mensuales" y "bilaterales" con cada uno de ellos que se canalizarían desde la Consejería de la Presidencia.

De esta manera, apenas un mes después de ese anuncio se celebrará, este jueves, la primera de esa serie periódica de reuniones con encuentros programados en el Parlamento andaluz y que comenzarán con el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, y seguirán con representantes del Grupo Socialista, Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes de los grupos parlamentarios.

En una rueda de prensa este miércoles en el Parlamento, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha avanzado las principales reclamaciones que su partido llevará a dicha reunión con el consejero de la Presidencia, a la que desde su formación acudirán "con ánimo de hablar, de dialogar, de negociar", según ha añadido.

En esa línea, Férriz ha advertido de que el PSOE-A acudirá a ese encuentro "a trabajar, no a hacernos un 'book' de fotos con mucha cara sonriente y cero contenido", y "de ninguna manera el Grupo Socialista va a participar en charadas para adornar la falsa imagen de moderado" de Juanma Moreno.

RECLAMACIONES DEL PSOE-A

Según ha concretado, el Grupo Socialista va a poner encima de la mesa de dicha reunión --que, según ha apostillado, no cuenta con orden del día y la Junta plantea que sea "abierta"-- cuatro cuestiones, empezando por la de reclamar al Gobierno andaluz que impulse "ayudas a las familias".

"Andalucía no puede pasar ni un minuto más siendo la comunidad autónoma que no ha puesto ni una sola medida" de ayuda para las familias "en una situación de crisis, con gente pasándolo mal", según ha aseverado al respecto Ángeles Férriz, que ha remarcado que el Gobierno de la Junta "tiene competencias y dinero, y lo único que no tiene es voluntad" de poner en marcha iniciativas así.

Desde el PSOE-A se reafirman además en la conveniencia, a su juicio, de poner en marcha medidas como las incluidas en el paquete de propuestas que su secretario general, Juan Espadas, presentó el pasado mes de septiembre, y que contemplan "bonificaciones al transporte público autonómico y en escuelas infantiles para familias de rentas medias", así como "ayudas en el IRPF para pagar hipotecas", según ha recordado Ángeles Férriz.

En segundo lugar, desde el PSOE-A van a reclamar a la Junta "inversiones autonómicas ante la sequía", un problema ante el que los socialistas esperan del presidente de la Junta "algo más que una actitud chulesca" o una "fanfarronada" como la que, según ha criticado Férriz, soltó este pasado fin de semana Juanma Moreno cuando se comprometió a que la Junta igualaría las inversiones que el Gobierno central pusiera sobre la mesa en cuanto a actuaciones para afrontar la escasez de agua.

La portavoz parlamentaria socialista ha subrayado que "hay sectores productivos que lo están pasando realmente mal" como consecuencia de la sequía, y "los tiempos que vienen son muy complicados", por lo que la Junta "tiene que ponerse las pilas y cumplir", porque "el Gobierno del PP-A tiene solo ejecutado el 25 por ciento de las obras hidráulicas que declaró urgentes en 2020", según ha criticado.

En tercer lugar, el Grupo Socialista pretende aprovechar su reunión con el consejero de la Presidencia para reclamar a la Junta "más financiación para los ayuntamientos" a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), "sin trucos", desde la premisa de que si la Junta va a contar con un Presupuesto "expansivo" en 2023, "tiene que haber partidas expansivas para los ayuntamientos".

Y, finalmente, el PSOE-A también reclamará a la Junta iniciativas de "simplificación administrativa", cuestión sobre la que, según ha denunciado Ángeles Férriz, el Gobierno andaluz se dedica a "vender humo", y en la que debe dejar la "propaganda" y realizar "un análisis serio", según ha añadido antes de concluir insistiendo en que los socialistas no van a "participar en ningún circo propagandístico para seguir engañando a la gente".