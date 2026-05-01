Aprobados en pleno los pliegos que regularán la adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Baza (Granada)

Pleno del Ayuntamiento de Baza. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

BAZA (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Baza (Granada) ha aprobado los pliegos que regularán el nuevo proceso de adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad.

Se trata de la sesión ordinaria correspondiente a abril, celebrada en la noche de este jueves y que se inició con la intervención de dos alumnos del IES Pedro Jiménez Montoya, en la que comunicaron que habían conseguido más de 5.000 firmas de apoyo a su campaña de recuperación del Humedal del Baico.

Tras apuntar que entregarán las rúbricas el 28 de mayo en el registro del Parlamento de Andalucía, los jóvenes solicitaron la unión de todos los partidos para alcanzar esta reivindicación, según ha informado este viernes en una nota el Consistorio.

Después de esa breve intervención se inició el orden del día de la sesión que, como suele ocurrir, dio comienzo con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia de género y de los accidentes de trabajo.

El primer punto, la aprobación del acta de la sesión anterior, fue rechazado con los votos de CxB, IU y PSOE, al considerar que ese documento no se corresponde con lo sucedido durante esa sesión.

Por unanimidad se aprobaron los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto. En el segundo se resolvió la concesión demanial del edificio público municipal que actualmente ocupa el CEPER María de Luna a la Consejería de Desarrollo Educativo, con la que se firmará un convenio regulador.

El tercero punto del orden del día debatió la devolución de la garantía definitiva a la anterior empresa que desarrolló el Servicio de Ayuda a Domicilio en nuestra ciudad.

El cuarto aprobó el proyecto de actuación tramitado a instancia de María Torres Martínez, mientras que el quinto, que entró como proposición y que tuvo que aprobar previamente su urgencia, respaldó la adjudicación del arrendamiento patrimonial para la cesión de uso y explotación del local destinado a hostelería en el edificio de la antigua estación de tren que se encuentra en rehabilitación.

El sexto punto debatió y aprobó el expediente y los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Baza, que en este momento se encuentra en precario tras haber sido rescindido el contrato con la empresa que se encargaba de ello.

En breve se pondrá en marcha un nuevo proceso de licitación en busca de la nueva mercantil que se encargue de esta labor. A favor de estos pliegos se manifestaron PP, PSOE, y concejal no adscrito, mientras que CxB se abstuvo e IU votó en contra.

La unanimidad regresó en el punto séptimo, donde se aprobó una moción para instar al Gobierno de España a la modificación de los plazos e hitos de ejecución contemplados en la orden ICT/1363/2022, referidos a las subvenciones del Plan de Recuperación para la Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico.

Se trataba de solicitar al ministerio que respalde la petición que están realizando varias decenas de entidades públicas para que se amplíe el plazo de terminación de la subvención con la que el Ayuntamiento de Baza, en este caso, está llevando a cabo la rehabilitación del Palacio de los Enríquez.

El punto octavo dio cuenta del informe de control financiero y del informe resumen anual sobre los resultados de control interno del Ayuntamiento de Baza y en el noveno no se pidió la lectura de ningún decreto de alcaldía.

En los asuntos de urgencia se trataron dos cuestiones. La primera fue un trámite más en la pretendida innovación del PGOU, relacionada en este caso con suelo no urbanizable. A favor se mostraron PP, PSOE y concejal No Adscrito, mientras que IU y CxB votaron en contra.

En el segundo asunto que entró por urgencia se aprobó, con los votos de PSOE, IU y CxB, una moción presentada por el grupo socialista en la que se solicitaba la reprobación del concejal José Antonio Valdivieso.