Arcuri ve a su hijo mayor "totalmente manipulado" en sus acusaciones "sin pruebas" contra él

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Francesco Arcuri, contra el que se sigue un proceso judicial en Cagliari (Italia) por supuestos malos tratos en el ámbito doméstico en el que declararon como testigos este pasado jueves su expareja y madre de sus hijos, Juana Rivas, y el mayor de ellos, ha indicado que este último está "totalmente manipulado" en este caso.

Fuentes consultadas por Europa Press en su equipo jurídico han reconocido que ambos testigos citados por el fiscal general lanzaron "graves" acusaciones contra Arcuri este pasado jueves pero "sin una adecuada base probatoria".

Este viernes, en declaraciones al programa 'Hoy en día' de Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Arcuri ha defendido que vio a su hijo "totalmente manipulado" y "forzado en una manera muy absurda" y "violenta" en su testimonio en sede judicial, en el cual apuntó a que él y su hermano menor de edad, que vive actualmente con el padre, fueron víctimas de un "infierno" por los malos tratos que atribuyó al progenitor.

Ha señalado que espera que los responsables de situación paren después de ver este pasado jueves en sede judicial, en referencia a su hijo mayor de edad, a "un niño con mucho odio" y que habría estado manteniendo las "mentiras" de Rivas. Todo ello, ha agregado Arcuri, a la espera de que al final del proceso escuchen su "relato" y aduciendo a su vez que no es "el único" que pasa por una situación así.

Tras la declaración de la madre de Maracena (Granada), que declaró separada por un biombo de su ex, y de su hijo mayor de edad, que no requirió esta medida, está previsto que continúen las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía este marzo.

El equipo jurídico de Juana Rivas viene confiando en que "se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana" en esta causa, en el que se narran presuntos insultos y agresiones a los hijos.

Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España.

El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. Juana Rivas declaró por este asunto el pasado 30 de octubre sin que hasta el momento el juzgado haya resuelto la petición de archivo por parte de sus abogados.

La madre de Maracena ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.