El arma del crimen de Adamuz (Córdoba), ya intervenida, es una carabina de aire comprimido

GRANADA/CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado e intervenido el arma del crimen del municipio de Adamuz, donde un temporero ha sido detenido acusado de matar a su compañero, ambos de nacionalidad marroquí, como consecuencia de un disparo compatible con un arma de fuego, en este caso se trata de una carabina de aire comprimido.

Así lo ha destacado a los periodistas en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha detallado que este miércoles sobre las 17,30 horas, aproximadamente, en el centro de salud del municipio "aparecieron unos individuos con un varón" y "lo único que pudo hacer el médico fue confirmar la muerte".

"Todo apunta, según la primera visión del facultativo, de un orificio de entrada por arma de fuego de pequeño calibre", ha comentado, para destacar que "inmediatamente" por parte de la Guardia Civil se ha detenido al hombre presunto autor de ese disparo, a la vez que se han incautado del arma "con la que casi con seguridad se ha llevado a cabo ese homicidio, una carabina de aire comprimido".

Según ha informado el Instituto Armado, la detención se ha producido sobre las 4,00 horas de este jueves tras los hechos ocurridos horas antes, por la tarde, en los que la víctima, de unos 25 años, ha muerto a manos del otro varón, de 49 años de edad, por causas que ahora se investigan.

Al respecto, el joven fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde ha perdido la vida, mientras que los agentes de la Benemérita fueron alertados y se trasladaron al citado centro de salud, al tiempo que han abierto la investigación.

Dentro de las diligencias, los agentes están pendientes de la autopsia para confirmar la muerte por disparo del arma. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.