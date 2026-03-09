Armilla (Granada) programa en abril un encuentro sobre acoso sexual con Nevenka Fernández por videoconferencia

Archivo - Nevenka Fernández, en imagen de archivo - EDICIONES B - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Teatro Municipal de Armilla, en el área metropolitana de Granada, acoge los días 9 y 10 de abril de 2026 la tercera edición del Congreso Internacional Feminista Ciudad de Armilla, en el que está prevista la participación de Nevenka Fernández, economista y exconcejala de Hacienda de Ponferrada (León), conocida por ser la primera española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual.

La charla se ha programado para abordar el acoso sexual en una ponencia en la que conversará con la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate. La intervención de Fernández se realizará a través de videoconferencia, según ha detallado el consistorio armillero en una nota de prensa este lunes.

En la jornada del jueves 9 de abril, además de la intervención de Nevenka Fernández, los asistentes al congreso podrán escuchar a Nuria Varela, escritora, periodista y experta en violencia de género, hablar sobre los retos y desafíos del feminismo en el siglo XXI. Con la colaboración de la Asociación de Comunicación Política, se desarrollará una mesa de comunicación política con perspectiva de género.

Ya por la tarde del jueves, Olmo Morales, sociólogo e investigador social especializado en teoría crítica feminista y masculinidad, ofrecerá la ponencia 'La subjetividad masculina y el abordaje del cambio en los hombres'. La profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada Paula Reyes hablará sobre 'La coordinación de parentalidad como una nueva forma de violencia institucional', y María Estefanía García enfocará su ponencia hacia el sexismo en las aulas.

Durante esta misma tarde, con la colaboración de la asociación Comunicadoras Granada, se realizará la grabación de un podcast con entrevistas a los participantes en esta edición del congreso. En la mañana del viernes 10 de abril Amelia Tiganus, oradora, escritora y activista abolicionista impartirá al ponencia 'Las conexiones entre violencia sexual, pornografía y prostitución', y la activista jurídica y feminista magrebí Noor Ammar Lamarty intervendrá en la charla 'Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en tiempos bélicos'.

La lucha feminista es una lucha global, de carácter internacional, que tiene como objetivo principal conseguir un mundo diferente, libre de opresión y desigualdades, y de violencia hacia las mujeres y las niñas. Y en este contexto el Tercer Congreso Internacional Feminista de la Ciudad de Armilla es un lugar de encuentro en el que "poder compartir experiencias en un ámbito interdisciplinar de debate", han indicado las organizadoras.

Entre los objetivos fundamentales de esta cita están el avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria; concienciar sobre el hecho de que un mundo feminista hace bien a las mujeres y a los hombres; potenciar la voz de las mujeres en todo el mundo para ampliar los derechos feministas; luchar contra todas las formas de desigualdades y discriminaciones vividas por las mujeres; reconocer la diversidad entre las mujeres, la multiplicidad de nuestras estrategias, la valorización del liderazgo de las mujeres y la fuerza de las alianzas entre mujeres y con otros movimientos sociales progresistas, han concluido desde el Ayuntamiento de Armilla.