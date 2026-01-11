Arranca el COAC 2026, retransmitido en directo por Canal Sur Radio y Televisión desde Preliminares hasta la Gran Final

Gran Teatro Falla de Cádiz. - RTVA

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión comienza este domingo, 11 de enero, la cobertura y emisión en directo del COAC 2026. Desde que dé comienzo la primera sesión de Preliminares en el Gran Teatro Falla de Cádiz a las 20,00 horas, RAI para toda Andalucía, Canal Sur Radio en Cádiz y la APP de la radio pública andaluza acercarán a los oyentes todo lo que suceda sobre las tablas del Falla.

Según ha informado la televisión pública de Andalucía en una nota de prensa, 'Carnaval Sur', con Fernando Pérez a la cabeza, que estará acompañado por Ana Candón y con el apoyo en los comentarios de Álvaro Pérez, Verónica (@quincedeabril) y Juan Antonio Pérez, volverá a ser la punta de lanza que abre las retransmisiones carnavaleras del "festival de coplas y letras más famoso del mundo, un acontecimiento único" que los andaluces viven año tras año "gracias a las emisiones en directo del concurso completo por Canal Sur Radio y Televisión".

En concreto, las retransmisiones de esa fase de Preliminares comenzarán diariamente a las 20,00 horas y finalizarán entre las 01,30 y las 02,00 de la madrugada del día siguiente. En Canal Sur Radio cadena, los directos empezarán con las Semifinales, en un concurso que vivirá "su momento álgido" el viernes, 6 de febrero, con la celebración de la Gran Final.

Canal Sur Televisión, por su parte, emitirá resúmenes de las Preliminares en sus programas especiales e informativos y dará información sobre lo más destacado de las mismas al igual que de la fase de Cuartos de Final. Al igual que la radio pública de Andalucía, Canal Sur Televisión ofrecerá en directo las Semifinales y la Gran Final del concurso, como viene haciendo año tras año con el Concurso del Carnaval gaditano.