Arranca la IX edición del programa de promoción educativa en el barrio de Las Palmeras

Autoridades, personal voluntario y beneficiario de la IX edición del programa de promoción académica. - UCO

La Universidad de Córdoba (UCO), Fundecor, la Asociación Vecinal Unión y Esperanza del barrio de Las Palmeras y CaixaBank han inaugurado este martes la novena edición del Programa de Incorporación y Promoción del Alumnado del barrio de Las Palmeras (Programa Palmeras), una iniciativa, que este año cuenta con 13 plazas, que apuesta por la inclusión educativa, el acompañamiento personalizado y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Según ha detallado la UCO en una nota, en esta nueva edición, el programa ofrece 13 plazas, más del doble que el pasado curso. Concretamente, seis de ellas están financiadas por la Universidad de Córdoba, a las que se suman otras siete financiadas por Caixabank a través de Fundecor. Las ayudas están dirigidas a estudiantes del barrio de Las Palmeras que estén cursando Bachillerato, Formación Profesional o segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el curso 2025/2026.

El programa contempla el apoyo económico a las familias para contribuir a reducir las barreras materiales que dificultan la continuidad de los estudios, el refuerzo en competencias lingüísticas mediante un curso de inglés impartido por UCOidiomas, el acompañamiento educativo personalizado a cargo de estudiantes de la Universidad de Córdoba que participan como voluntarios y el desarrollo de actividades de orientación académica y desarrollo personal, coordinadas por el Área de Inclusión de la UCO y Fundecor, orientadas a fortalecer el vínculo del alumnado con el sistema educativo y a fomentar expectativas académicas y profesionales.

En el acto inaugural han intervenido el rector de la UCO, Manuel Torralbo; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento y presidenta de Fundecor, Rocío Muñoz; la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba, María José Torres, y el presidente de la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras, Luis Maya, quien ha querido agradecer en primera persona la puesta en marcha de esta iniciativa, que ha calificado como "·exitosa" y que "redunda en el beneficio del barrio".

Asimismo, durante el desarrollo del acto han participado Melisa Luna, antigua voluntaria del programa y secretaria del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, y Jesús Campos, alumno de ediciones anteriores y actual estudiante de la UCO, quien ha compartido su experiencia como ejemplo del impacto transformador de esta iniciativa.

El rector de la Universidad de Córdoba ha querido subrayar "la implicación" de la asociación de vecinos y el apoyo de todo el personal voluntario "que da ejemplo con su compromiso social" en el desarrollo del programa, una iniciativa que demuestra que "todos juntos llegamos más lejos" y que pretende que las personas beneficiarias "puedan estar en las mismas circunstancias que otros jóvenes que deseen formarse y encontrar una profesión".

En esta misma línea, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social ha señalado que el programa, desarrollado "con la colaboración de distintas personas y servicios de la universidad", busca que los jóvenes participantes puedan "decidir libremente qué hacer con su vida sin limitaciones sociales y económicas", ya que "si no se apuesta por la educación no hay futuro en ningún barrio".

Por su parte, Rocío Muñoz ha expresado su convicción de que "el talento y las ganas de prosperar están repartidas por igual, pero no las oportunidades". Por ello, ha puntualizado, iniciativas como esta no sólo contribuyen a derribar barreras, sino también permiten que las personas beneficiarias se conviertan en referentes y ejemplos para quienes las rodean.

En este sentido, la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba ha calificado el proyecto como "un ejemplo de colaboración", un programa que "supone un refuerzo en la confianza" de los participantes y que parte del convencimiento de que "la educación es el principal motor de la igualdad y progreso y la herramienta más importante de cambio en la sociedad".

OBJETIVOS

El objetivo principal del Programa Palmeras es reducir el absentismo y el abandono escolar, reforzar el compromiso del alumnado con sus estudios y favorecer su acceso y permanencia en la universidad. A largo plazo, se persigue que la formación universitaria revierta en la mejora social y educativa del propio barrio, un impacto que ya se viene constatando en las anteriores ediciones.

La Universidad de Córdoba, en el marco de la responsabilidad social que como administración pública tiene encomendada, asume entre sus objetivos prioritarios la puesta en marcha de procesos formativos que contribuyan a superar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad social que constituyen un obstáculo para el acceso a la educación superior.

Tal y como destacan los promotores del programa, "la elevada tasa de absentismo, fracaso y abandono escolar en el barrio de Las Palmeras supone un freno para el desarrollo personal y profesional de quienes lo habitan, generando situaciones de desigualdad que pueden desembocar en exclusión social".

Conscientes de esta realidad, la UCO y las entidades colaboradoras refuerzan con esta novena edición su compromiso con una universidad inclusiva, que impulsa estrategias reales para garantizar la igualdad de oportunidades.