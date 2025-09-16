Arranca Young Business Talents, la "mayor" competición de simulación empresarial para estudiantes andaluces

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo Young Business Talents ha abierto el periodo de inscripción para su decimoquinta edición en la que jóvenes de Andalucía tendrán la oportunidad de luchar por el título de 'mejores empresarios virtuales de España' en la mayor competición nacional de simulación empresarial.

Así, como detalla el programa en una nota de prensa, miles de estudiantes de todas las comunidades autónomas podrán convertirse en auténticos directivos y vivir en primera persona la gestión empresarial a través de esta iniciativa organizada por Abanca y Praxis MMT.

Para ello, los estudiantes tendrán que dirigir su propia empresa virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial. Aprenderán lo mismo que se hace en las empresas reales como analizar, planificar, ejecutar y controlar, a la vez que desarrollan habilidades de dirección y gestión en los negocios.

A lo largo del curso escolar tendrán que dirigir en concreto una empresa del sector de la alimentación, vendiendo productos lácteos, mientras toman las mejores decisiones en las áreas de marketing, comercial, operaciones, producción, recursos humanos y finanzas, para conseguir que su compañía consiga obtener los máximos beneficios económicos respecto al resto de participantes.

Los mejores equipos de toda España conseguirán una plaza en la final nacional que se celebrará de manera presencial en Madrid el próximo mes de abril.

"El programa educativo Young Business Talents cumple 15 años acercando la experiencia empresarial a las aulas y estamos muy orgullosos de haber acompañado ya a más de 120.000 estudiantes de toda España en estos años. No solo es una competición, sino una oportunidad única de introducir en las clases un programa práctico de economía y administración de empresas donde los alumnos pueden aplicar conocimientos teóricos en un entorno realista y estimulante, un aprendizaje basado en la práctica 'learning by doing' que aporta mayor motivación en el aula, así como una preparación real para el futuro profesional de los jóvenes.", ha afirmado el director de Young Business Talents, Nuño Nogués.

Esta experiencia educativa pionera está dirigida a jóvenes con talento empresarial e inquietudes emprendedoras, así como a cualquier centro docente de Andalucía y de toda España que quiera incorporar una experiencia educativa innovadora y exclusiva.

Podrán participar estudiantes de entre 15 y 21 años que cursen 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre a través de la página web oficial de Young Business Talents.

La participación en esta competición es gratuita. Los equipos de estudiantes inscritos de cada centro docente recibirán en sus aulas de manera gratuita los avanzados simuladores de gestión empresarial, los mismos que se utilizan en escuelas de negocio, universidades y compañías más punteras, y que están valorados en más de 3.000 euros. Esta herramienta de aprendizaje, desarrollada por Praxis MMT, actúa como un laboratorio experiencial de gestión empresarial donde los participantes se enfrentan a un entorno competitivo que reproduce las dinámicas de una empresa real.

La competición dará comienzo en el mes de noviembre y estará compuesta por hasta cuatro fases online durante las cuales los alumnos gestionarán sus empresas a lo largo del curso desde el aula y con la ayuda de sus profesores, que les transmitirán el conocimiento teórico y les guiarán.

"El gran valor añadido que ofrece el simulador utilizado es que los alumnos, además de aplicar los conceptos teóricos de economía y administración de empresas que les enseñan sus profesores, al experimentar la gestión en primera persona obtienen una visión global de la empresa, adquieren experiencia, entienden mejor la interrelación entre las diferentes áreas de gestión de la empresa, obtienen resultados y se enfrentan a un mercado y unos competidores virtuales pero reales, consiguiendo un aprendizaje más amplio y efectivo", ha explicado Nogués.

Al concluir el programa online, los mejores equipos --aquellos que hayan obtenido mayores ganancias para sus compañías--, se clasificarán para la gran final nacional que se celebrará en Madrid y en la que se enfrentarán por el título de 'mejores empresarios virtuales de España'. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, entre estudiantes y profesores, así como diplomas acreditativos que les ayudará a mejorar su futuro profesional.

Durante la pasada edición, participaron un total de 1.817 jóvenes preuniversitarios de 63 centros docentes de Andalucía, siendo la comunidad autónoma con mayor representación en el campeonato. Los andaluces tuvieron que competir frente a un total de 11.466 jóvenes preuniversitarios pertenecientes a 412 centros docentes de toda España.

Las comunidades autónomas que contaron con mayor representación fueron Andalucía con 1.817 estudiantes, seguido de Cataluña con 1.679, Galicia con 1.610, Comunidad de Madrid con 1.189 y la Comunitat Valenciana con 1.014 alumnos. Finalmente, se alzaron con la victoria tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, que se proclamaron ganadores de la XIV edición de Young Business Talents