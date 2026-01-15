Arrancan las actividades físico-deportivas municipales 2025-2026 en el Núñez Blanca de Granada

Visita de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, al Núñez Blanca - AYUNTAMIENTO

GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este jueves el Complejo Deportivo Núñez Blanca con motivo del inicio del Programa Municipal de Actividades Físico-Deportivas 2025-2026, que arranca con cifras récord de participación y una oferta amplia y diversificada para todas las edades.

Desde el pasado 1 de octubre, más de 7.500 personas participan activamente en las 53 modalidades ofertadas, organizadas en 502 grupos y desarrolladas en siete instalaciones municipales: Bola de Oro, Chana, Aynadamar, Núñez Blanca, Cerrillo Maracena, Pádel Sierra Nevada y Paquillo Fernández.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado "el compromiso del Ayuntamiento de Granada con el deporte como herramienta de salud, inclusión y cohesión social", al tiempo que ha felicitado al personal técnico y docente por el elevado nivel de participación alcanzado. En concreto, se han registrado 7.176 usuarios inscritos sobre un total de 7.547 plazas ofertadas, lo que supone una ocupación del 95 por ciento, un punto porcentual más que en el curso anterior.

En el transcurso de la visita, Marifrán Carazo ha valorado como hito destacado la inversión municipal de 20.000 euros destinada a la reforma de la pista de tenis exterior del complejo deportivo Núñez Blanca, una actuación que permite mejorar la calidad de las instalaciones y reforzar la práctica deportiva al aire libre en uno de los principales referentes deportivos de la ciudad.

Actualmente se encuentra en marcha el proceso de renovación para el segundo periodo, correspondiente a los meses de diciembre y enero, abierto hasta el próximo 18 de noviembre. En cinco días, ya han renovado su inscripción 1.882 usuarios, lo que representa el 25 por ciento del total actual.

La alta demanda ha provocado que numerosas actividades, como aquagym, natación, entrenamiento funcional, pádel, tenis, pilates o yoga, no dispongan de plazas libres en este momento. Una vez finalizado el proceso de renovación y verificados los pagos, las plazas no renovadas se liberarán y se ofertarán a partir del 24 de noviembre como nuevas inscripciones para el segundo periodo.

Este segundo tramo del curso será más corto y económico, ya que los usuarios y usuarias abonarán el importe correspondiente a mes y medio, en lugar de los dos meses habituales. Se contemplan como días festivos sin actividad el 6 y el 8 de diciembre, así como el periodo comprendido entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive.

La Concejalía de Deportes ha anunciado también la puesta en marcha de actividades puntuales gratuitas durante el mes de diciembre, fruto de las mejoras incluidas en los contratos con las empresas de servicios. Entre ellas se encuentran la Jornada CuboFit del 12 de diciembre por la tarde en Bola de Oro; la masterclass de Pilates y Zumba junto con evaluaciones de la condición física el 13 de diciembre por la mañana, también en Bola de Oro; el Torneo Interescuelas de Navidad de pádel y tenis los días 20 y 21 de diciembre en Bola de Oro; el primer Torneo de Natación para menores de 16 años el 20 de diciembre por la tarde en la piscina de La Chana; así como la previsión de torneos de Navidad de gimnasia rítmica y acrobática durante el mes de diciembre, con fechas aún por confirmar.

El programa municipal incluye una amplia variedad de disciplinas adaptadas a todos los niveles y edades. En el ámbito de los deportes acuáticos se ofertan modalidades como natación en sus diferentes niveles y edades, aqua gym, aquazumba y waterpolo. En deportes de raqueta y de equipo destacan pádel, tenis, fútbol sala, fútbol 7, baloncesto, minibásquet, voleibol y hockey.

La oferta se completa con actividades de bienestar y mantenimiento, como gimnasia de mantenimiento, pilates, yoga, stretching, tai chi, body balance, GAP, cardio box o CuboFit; disciplinas de expresión corporal y ritmo, entre ellas baile moderno, ritmos latinos, danza del vientre, zumba, gimnasia rítmica y acrobática; artes marciales como judo y kárate; así como actividades infantiles y familiares, como minideporte, minipádel y minitenis.

El Ayuntamiento impulsa también el Programa de Actividades Médico-Deportivas, cuya campaña de fidelización comenzó el pasado 29 de mayo. Para la temporada de invierno se han ofertado 2.606 plazas en 22 actividades, distribuidas en 150 grupos. A fecha 30 de septiembre se han cubierto 2.278 plazas, alcanzando una ocupación del 87,41 por ciento.

En este contexto, la alcaldesa ha subrayado la importancia de mantener y reforzar este tipo de programas, que "no solo promueven hábitos de vida saludables, sino que generan espacios de encuentro, convivencia y bienestar para toda la ciudadanía".

Carazo ha felicitado finalmente al equipo de la Concejalía de Deportes por "la planificación rigurosa, la alta participación y la calidad de las actividades ofertadas, que convierten a Granada en un referente en la gestión deportiva municipal".