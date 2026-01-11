Asaja Andalucía confía en una temporada de cultivos de riego "razonablemente normal" pese a las lluvias persistentes

Asaja Andalucía confía en una temporada de los cultivos de riego "razonablemente normal" pese a las lluvias persistentes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha asegurado que "la situación actual de los embalses permite tener agua suficiente para atender las necesidades de los cultivos de cara a la próxima campaña de riego". Por tanto, confía en una temporada de los cultivos de riego "razonablemente normal" pese a las lluvias persistentes.

En declaraciones a Europa Press, Serra ha destacado que "estamos en el 56,64% de agua embalsada en España --por encima al año pasado en estas mismas fechas-- y en Andalucía estamos algo por encima". Por tanto, "la previsión es buena", ha afirmado.

En esta línea, el dirigente agrario ha reconocido que las "lluvias persistentes han dificultado un poco las labores en el campo, como la recolección en el olivar, la siembra de cereales de invierno o de proteaginosas --como el garbanzo--", pero ha insistido en que "previsiblemente la campaña de riego será razonablemente normal".

Por otro lado, ha apuntado que "ha llovido mucho y las lluvias dificultan un poco la recolección en cítricos y también en el olivar". Además, Serra ha puntualizado que "algunas siembras han costado trabajo hacerlas, por ejemplo, algunos cereales se han tenido que sembrar tarde o, incluso, no se han podido sembrar" y ha resaltado que, actualmente, "estamos un poco retrasados en las labores del campo en general".

Asimismo, desde Asaja han informado que en estas fechas comienza la siembra del girasol y que "esperan que las lluvias no impidan que sea normal".

Por último, Serra ha señalado que "los precios agrarios no ayudan" y ha advertido de que "los grandes cultivos, en general, no están en buenas situaciones desde el punto de vista de los precios".

Por ejemplo, "cítricos estaba haciendo una campaña de precios razonablemente buena --aunque hay menos kilos a consecuencia de las circunstancias meteorológicas--". Pero, "las lluvias siempre son buenas", ha concluido el presidente de Asaja Andalucía.