Asaja avisa que los daños "van aumentando cada día" en los cultivos de la provincia de Córdoba a causa del temporal

Campo anegado por las lluvias en la provincia cordobesa. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación agraria Asaja Córdoba ha advertido este martes que, por lo que se refiere a los efectos negativos que están sufriendo los cultivos en la provincia como consecuencia de las borrascas que han asolado Córdoba, "los daños van aumentando cada día".

Así, según han precisado a Europa Press fuentes de Asaja Córdoba, "la aceituna está cada vez más pinchada en el suelo", atrapada en la tierra empapada y resulta "más difícil de recolectar", a la vez que se también se producen "más perdidas" en otros cultivos en fase de recolección, como la naranja.

De este modo, a medida que "pasan los días" la naranja caída al suelo, como resultado del viento y la lluvia, "va perdiendo calidad, por enfermedades" y, además, "todos los cultivos anegados favorecen la asfixia radicular y la muerte de estos", mientras "se pasan los plazos de cultivos sin sembrar".

En consecuencia, el balance provisional de pérdidas que estima la patronal agraria cordobesa para determinados cultivos, como resultado de los efectos del temporal en la provincia, es de "hasta el 40% en cereal y cítricos y un 30% en olivar".

A ello hay que sumar las consecuencias para la ganadería, pues "aumenta el ganado ovino con pedero", una enfermedad infecciosa que afecta a las ovejas en sus patas, "por lo que el daño es mayor día a día".

En cuanto al ganado vacuno, el temporal ha tenido otro resultado negativo, el de "vacas preñadas muertas por falta de asistencia", ya que "la lluvia imposibilita asistir a partos en caso de necesidad", mientras que en el ganado porcino "la constante humedad disminuye el potencial productivo".