Asaja Córdoba destaca que la producción de aceite de oliva en la provincia se sitúa muy por debajo de las previsiones

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha afirmado este jueves que "la producción de aceite de oliva en la provincia se sitúa muy por debajo de las previsiones, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) correspondientes al mes de febrero", detallando el presidente de la organización agraria en Córdoba, Fernando Adell, que en la provincia "la producción registrada durante febrero fue de 31.270 toneladas, lo que sitúa el acumulado de la campaña hasta ese mes en 211.972 toneladas".

Según ha informado Asaja en una nota, Adell ha explicado que "se trata de una cifra que aún queda lejos del aforo previsto por la Junta de Andalucía para la provincia, que estimaba una producción de 269.100 toneladas".

No obstante, "todavía hay comarcas, como la Subbética, en las que quedan semanas de recolección, debido a que las continuas borrascas de las últimas semanas están dificultando enormemente las labores de recogida". Como consecuencia, "una parte importante de la aceituna se encuentra ya en el suelo y no podrá recogerse, lo que previsiblemente impedirá alcanzar la estimación inicial para la provincia", según ha lamentado Adell.

A nivel nacional, la producción registrada durante el mes de febrero ha sido de 141.135 toneladas, lo que sitúa el acumulado de la campaña en 1.193.767 toneladas, aproximadamente 200.000 toneladas menos que en las mismas fechas de la campaña anterior.

A este respecto, Asaja Córdoba considera que "no se alcanzarán las estimaciones de producción ni en Córdoba ni a nivel nacional". Además, ha recordado que "los aforos del Comité Oleícola Internacional (COI) para la campaña mundial ya apuntaban, incluso antes de tener en cuenta los efectos de las borrascas, a una producción inferior a la de la campaña pasada".

En cuanto a las salidas al mercado, "durante el mes de febrero se situaron en 115.395 toneladas a nivel nacional, sin contar las importaciones". Desde Asaja Córdoba han destacado que "se mantiene un buen ritmo de comercialización, en niveles similares a los registrados en campañas anteriores".

Por su parte, "las existencias totales a finales de febrero alcanzan las 974.470 toneladas". De ellas, "738.955 toneladas se encuentran en las bodegas de las almazaras, mientras que 227.423 toneladas están en poder de la industria envasadora, que mantiene elevados niveles de almacenamiento en previsión de posibles subidas de precios", mientras que "tan solo 8.091 toneladas permanecen almacenadas en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero".

Por otro lado, Asaja Córdoba ha señalado que ya trasladó hace semanas a la AICA "la necesidad de investigar posibles distorsiones en la formación de los precios del aceite de oliva". Así, según ha podido comprobar la organización agraria, "los índices de referencia más utilizados por los agricultores para determinar el precio del aceite podrían estar elaborándose únicamente con una parte de las operaciones realizadas y posiblemente no de forma aleatoria".

En este sentido, la organización agraria ha advertido que, "si los precios de referencia no se conforman teniendo en cuenta todas las operaciones o si las operaciones utilizadas no se seleccionan al azar, podrían generarse distorsiones que impidan reflejar el precio real del mercado". De hecho, "según los datos publicados por la AICA, durante el mes de febrero las referencias de precios podrían haberse formado únicamente con el 27% de las operaciones realizadas, tomando como base el total de salidas registradas".

Para Asaja, esta situación podría explicar que "los precios actuales no respondan a una lógica de mercado basada en principios económicos generales", por lo que considera que el Ministerio de Agricultura "debería investigar en profundidad estas posibles anomalías", tal y como Asaja Córdoba ya trasladó a la AICA.

En este sentido, Asaja Córdoba ha criticado que "los precios del aceite de oliva español continúan muy por debajo de los del aceite italiano y, según datos del propio ministerio, en las últimas semanas también se sitúan por debajo de los precios registrados en Portugal y Grecia". Actualmente, "solo se mantienen ligeramente por encima de los precios de Túnez, país donde el salario diario no alcanza los seis euros y las exigencias medioambientales son muy inferiores a las que deben cumplir los productores europeos".