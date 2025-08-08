Asaja Córdoba presenta alegaciones a la Planificación Hidrológica del Guadiana para garantizar agua a la ganadería

CÓRDOBA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha presentado alegaciones al inicio del periodo de consulta pública de los documentos iniciales del proceso de Planificación Hidrológica del Guadiana (revisión para el ciclo 2028-2033) con el objetivo principal de "garantizar el abastecimiento de agua para el ganado desde el pantano de La Colada en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches".

En este sentido y en una nota, Asaja ha señalado que "conviene recordar que, antes de las lluvias de los últimos meses, la zona Norte de Córdoba ha tenido gravísimos problemas para el abastecimiento agua al ganado y para la población, habiendo tenido que llevar agua con cubas los ganaderos para dar de beber a los animales", una situación que se "solucionó gracias a las lluvias".

Sin embargo, la asociación ha avisado de que esto "volverá a pasar y se solventaría con sólo cuatro Hm3 del pantano de La Colada, que tiene 57,7 Hm3". "La presa de La Colada completó su llenado en 2010, tras finalizar las obras en 2006", pero "la falta de voluntad política, los problemas de calidad del agua de este pantano, así como la falta de una conexión definitiva y eficaz con el pantano de Sierra Boyera, han impedido que, hasta ahora, se acometan por las administraciones competentes las obras para distribuir el agua a los ganaderos de forma directa desde La Colada", ha lamentado.

"Desde 2009 no ha habido partidas presupuestarias para ello hasta 2020, por lo que, aunque, ya se han puesto en marcha los proyectos para finalizar la conexión con el pantano de Sierra Boyera, obras que han impulsado con buen criterio la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se ha opuesto incomprensiblemente a este proyecto de interconexión", han criticado desde Asaja.

En opinión de la organización, esta actitud de la CHG está ocasionando "un enorme perjuicio económico y social a las comarca de los Pedroches y el Guadiato por el retraso de estas obras y se necesitan soluciones urgentes por si vuelve la sequía, que volverá. Lo más importante es comenzar y finalizar las obras. A corto plazo, la solución pasa por poner en valor pozos existentes o hacer nuevos".

Desde Asaja se espera que "cambie su actitud" la Confederación Hidrográfica del Guadiana y "den todas las facilidades posibles para ello dentro de la nueva planificación hidrológica, dando las concesiones desde La Colada para los pozos y para la red de abastecimiento al ganado".

Igualmente, han señalado que, "tambiénm en muchos casos, el abastecimiento de agua para el ganado podría solucionarse con autorizaciones de microembalses y balsas de un volumen mínimo, que no se permiten actualmente al estar en cauces públicos". Asaja ha indicado que son "consumos muy bajos pero que permiten mantener una importante actividad económica y mantener la población en esas zonas rurales y no afectan a la hidrología de la cuenca".

ZONA REGABLE

Asimismo, y "de forma paralela a solucionar la falta de agua para el ganado desde La Colada, para el que sólo son necesarios cuatro Hm3, quedarían disponibles muchos Hm3 de ese embalse que permitiría dotar una cantidad importante de agua para riego en esa zona, que tanto bien haría a la comarca de Los Pedroches".

Por ello, desde Asaja se ha solicitado nuevamente que "se valore y analice esta petición de cara a los acuerdos que se tomen sobre el agua en la cuenca del Guadiana de cara a la nueva planificación hidrológica".