Asaja Córdoba solicita a todos los ayuntamientos de la provincia la exención del IBI de rústica

Campo anegado por las lluvias en la provincia de Córdoba. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha solicitado a todos los ayuntamientos de la provincia la aplicación de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, "como medida urgente de apoyo al sector agrario ante los graves daños que está sufriendo el campo cordobés a causa de los últimos temporales".

Así, según ha informado la patronal agraria en una nota, "las intensas lluvias, acompañadas en muchos casos de fuertes rachas de viento, están provocando importantes pérdidas en explotaciones agrícolas y ganaderas, con daños directos en cultivos, infraestructuras agrarias, caminos rurales y sistemas de riego". A ello, se suma "la dificultad para acceder a las fincas y realizar labores esenciales, lo que agrava aún más la situación económica de los productores" agrarios.

En este sentido, Asaja Córdoba pide también "la implicación de la Diputación de Córdoba, a través de la puesta en marcha de acuerdos de colaboración y líneas de apoyo económico con los ayuntamientos, que permitan acometer de manera urgente la reparación y acondicionamiento de los caminos públicos municipales".

El objetivo es garantizar el acceso de los agricultores y ganaderos a sus explotaciones, "actualmente muy dificultado o incluso imposible en numerosos puntos de la provincia, tras los daños ocasionados por el temporal".

Por este motivo, Asaja Córdoba solicita para toda la provincia de Córdoba 2la declaración de catástrofe natural ante la magnitud y extensión de los daños provocados" por los temporales. La organización agraria considera que esta declaración "es fundamental para activar ayudas extraordinarias, medidas fiscales y mecanismos de apoyo que permitan a los agricultores y ganaderos hacer frente a las pérdidas sufridas y recuperar la normalidad en sus explotaciones".

Desde la organización agrariar se ha señalado que "los agricultores y ganaderos atraviesan un momento especialmente complicado, marcado por el incremento de los costes de producción, la inestabilidad de los mercados y la falta de rentabilidad en numerosas explotaciones". En este contexto, Asaja Córdoba considera "imprescindible que las administraciones locales adopten medidas fiscales que contribuyan a aliviar la carga económica del sector".

Por eso, "la rebaja del IBI de rústica es una herramienta eficaz y directa que está en manos de los ayuntamientos y que puede suponer un importante alivio para los profesionales del campo en un año especialmente duro", confiando Asaja en "la sensibilidad y el compromiso de los consistorios con un sector clave para la economía y el empleo en el medio rural".

Por último, la organización agraria ha insistido en que "el campo cordobés necesita apoyo real y medidas concretas", y ha reiterado su disposición a "colaborar con las administraciones locales para articular soluciones que ayuden a los agricultores y ganaderos a superar las consecuencias de este temporal y garantizar la continuidad de sus explotaciones".