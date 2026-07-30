Asaja prevé una cosecha en el marco Montilla-Moriles, en Córdoba, de unos 32 millones de kilos de uva, un 50% más

Archivo - Vendimia en viñedos del marco Montilla-Moriles. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, ha destacado este jueves que en la zona vitivinícola cordobesa de Montilla-Moriles, en la que ya se ha iniciado la vendimia y que es "la más temprana de Europa", se espera "una cosecha normal, de en torno a los 32 millones de kilos, casi un 50% más que la campaña anterior, que fue desastrosa por el mildiu".

En cualquier caso y según ha informado la patronal agraria en una nota, Centella ha señalado que en Montilla-Moriles están "expectantes por la evolución del verano, ya que si aparecen aires calientes el rendimiento se verá afectado".

Las primeras uvas cosechadas son las variedades blancas tempranas, como la moscatel, que producirán los primeros mostos con los que se harán los vinos jóvenes, y a las que seguirán las variedades tintas y, finalmente, la autóctona Pedro Ximénez, que aún no han comenzado a cosecharse y que es el grueso de actividad en la campaña de la vendimia en la zona.

Desde la organización agraria, además, se ha aclarado que "la uva tinta de la zona es cada vez menor, con una superficie simbólica que producirá en torno a los 400.000 kilos de uva".

Por último y respecto a los precios, el presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba ha aclarado que "están por determinar, pero las bodegas ya han anunciado que bajarán de manera importante respecto a los 90 céntimos de la campaña anterior".