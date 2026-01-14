Asaja señala que la producción de aceite en Córdoba hasta diciembre es un 30% inferior a la de hace un año

Asaja avisa que las lluvias están retrasando la recolección de aceituna y mermando la cosecha en la provincia de Córdoba. - ASAJA

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha advertido este miércoles que la producción de aceite de oliva en la provincia "avanza a un ritmo muy inferior al esperado en la presente campaña" y es que, "según los últimos datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a 31 de diciembre pasado, Córdoba ha producido 120.558 toneladas de aceite, una cifra que supone casi un 30% menos que en la misma fecha de la campaña anterior, cuando ya se habían alcanzado 175.815 toneladas".

A este respecto y a través de una nota, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha afirmado que "la evolución de la campaña confirma las dificultades que vienen arrastrándose desde el inicio del año agrícola", pues, "a la falta de lluvias en septiembre y octubre, que ya marcó unos bajos rendimientos, se suman ahora dos factores clave que están ralentizando de forma muy significativa la recolección", por un lado "las continuas lluvias durante el invierno" y, por otro, "la escasez de mano de obra".

La organización agraria ha señalado que el agricultor "mira al cielo para saber cuándo podrá continuar la recolección y mira al suelo para comprobar cuánta aceituna ha caído por efecto del viento". Estas circunstancias están influyendo directamente en una revisión a la baja de la estimación de cosecha, ya que gran parte de la aceituna caída al suelo no podrá recogerse.

Además, "con la falta de mano de obra disponible y el elevado coste que supone la recolección de aceituna del suelo, esta práctica se ha vuelto económicamente inviable, por lo que una parte importante de esa aceituna se dará por perdida, reduciendo aún más la producción final de la campaña".

La estimación inicial de La Junta de Andalucía para Córdoba se sitúa en una producción final de 269.100 toneladas de aceite, "lo que significa que, a estas alturas de campaña, apenas se ha alcanzado el 44% de la producción prevista". Sin embargo, los sondeos realizados por Asaja Córdoba indican que "la campaña de recolección está más avanzada, lo que refuerza la idea de que no se alcanzarán los kilos de aceite estimados".

Esta situación no es exclusiva de la provincia de Córdoba, ya que "en el conjunto de Andalucía, la producción acumulada se sitúa en 485.256 toneladas, muy lejos de la estimación inicial de 1.080.900 toneladas, lo que confirma que la campaña está marcada por importantes desviaciones respecto a las previsiones", según ha apuntado Adell.

Con respecto a "las salidas a nivel nacional, se cifran en 93.000 toneladas, a las que se sumarían unas importaciones de 32.000, con un total acumulado en los tres meses de campaña de 353.160 toneladas, manteniéndose el buen ritmo de meses anteriores".

El presidente de Asaja Córdoba ha defendido, por último, "la necesidad de analizar con realismo la evolución de la campaña y tener en cuenta las dificultades reales del campo, que están condicionando de forma decisiva la producción final de aceite de oliva en esta campaña".