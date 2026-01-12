Asemesa resalta su papel como portavoz de los intereses de la industria de aceituna de mesa en el seno del COI . - ASEMESA

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) ha reafirmado su papel como portavoz y defensor de los intereses de la industria española de aceituna de mesa en el seno del Comité Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa del Consejo Oleícola Internacional (COI) y en todos los foros internacionales donde se abordan cuestiones que afectan al sector.

Según ha detallado Asemesa en una nota, el secretario general de la asociación, Antonio de Mora, ha aportado los últimos datos de estimación de la cosecha de aceituna de mesa de la actual campaña, que se encuentra ya en su fase final, y ha reconocido el importante trabajo que desarrolla el COI en materia de armonización de normas. "Una labor clave para el desarrollo del comercio internacional", ha destacado.

En su participado el pasado domingo en la 65ª reunión del COI, De Mora ha manifestado el apoyo de Asemesa a la continuación en esa línea de homogeneización de la normativa, subrayando "el valor que tiene para la industria disponer de criterios comunes y transparentes".

Asimismo, el secretario general ha propuesto avanzar en la mejora de la información sobre las estimaciones de cosechas de los diferentes países productores, solicitando que se justifique o detalle la metodología empleada.

Por otro lado, ha planteado la elaboración de una guía o normativa común sobre la recopilación de datos de exportación e importación por parte de los servicios aduaneros, con el fin de "evitar las confusiones y discrepancias que actualmente dificultan la interpretación de las estadísticas comerciales".

Además, De Mora ha mostrado su apoyo, junto al resto de los miembros del Comité, a la celebración de la próxima reunión en Portugal.

En el marco del encuentro, se expresó un "cordial intercambio" con el director ejecutivo del COI, Jaime Lillo, y con el jefe de la Unidad de Aceite y Aceitunas de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, Gabriel Vigil.