Las asignaciones a municipios de Córdoba y Sevilla del entorno del Cabril suman casi 75 millones en los últimos 35 años

Archivo - Proceso de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja actividad en El Cabril, en una imagen de archivo. - ENRESA - Archivo

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asignaciones del Estado que han recibido los municipios de las provincias de Córdoba (Hornachuelos y Fuente Obejuna) y de Sevilla (Alanís y Las Navas de la Concepción), por su cercanía al centro de almacenamiento de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos, suman casi 75 millones de euros, a lo largo de los últimos 35 años.

Así lo recoge la respuesta escrita que da el Gobierno, y a la que ha accedido Europa Press, a las preguntas que, a este respecto, le había planteado el pasado junio el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, quien quiso saber "¿cuál es la cantidad exacta de la indemnización que el Gobierno de España da a la Junta de Andalucía por albergar el cementerio nuclear de El Cabril?" en la comunidad autónoma andaluza.

También le preguntó Santiago al Gobierno si "¿tiene conocimiento de qué se hace o en que se invierte esa indemnización?", por parte de la Junta de Andalucía y, de la misma manera, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso planteó "¿qué cantidad exacta en materia de indemnizaciones, en este concepto, han recibido los cuatro municipios limítrofes afectados?", hasta el momento, por su cercanía física a El Cabril.

Ante ello, el Ejecutivo central ha señalado en su respuesta a Santiago que "el Gobierno no da indemnizaciones a la Junta de Andalucía por albergar la instalación nuclear de El Cabril".

No obstante, el Gobierno ha aclarado que, "en cumplimiento de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Enresa", la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que gestiona El Cabril, sí que ha hecho pagos a la Junta de Andalucía.

En concreto "ha pagado, con cargo al Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad", añadiendo que, "en cuanto a la aplicación de estos impuestos por parte de la Junta de Andalucía, el Gobierno no dispone de esta información".

Por lo que respecta a los municipios del entorno de El Cabril, el Ejecutivo central ha indicado que, al margen del hecho de que "Enresa no da indemnizaciones por dicha instalación, cabe señalar que, desde 1989 y hasta diciembre de 2024, según lo dispuesto en las sucesivas órdenes ministeriales que han venido regulando las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, estos municipios han recibido 74.925.002 euros".