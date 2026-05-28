Asociación andaluza anima a la Junta a "mantener y reforzar las políticas de impulso a las energías renovables"

Jornadas sectoriales organizadas por la Asociación de Energías Renovables (Claner) en Granada. - CLANER

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Energía Renovables de Andalucía (Claner), Alfonso Vargas, ha instado este jueves a la Junta de Andalucía a "mantener y reforzar las políticas de impulso a las energías renovables y las medidas de simplificación administrativa que han permitido que Andalucía se sitúe hoy como una de las regiones líderes del desarrollo renovable en España y Europa".

Así lo ha manifestado el representante de las energías limpias en Andalucía durante el transcurso de las Jornadas Sectoriales que Claner ha organizado en la ciudad de Granada, y que, según ha informado la citada asociación en una nota, han congregado a las instituciones, empresas y expertos "protagonistas del ámbito energético andaluz".

Alfonso Vargas ha defendido la necesidad de "consolidar los avances logrados en los últimos años y evitar retrocesos regulatorios o administrativos que puedan ralentizar proyectos estratégicos, frenar inversiones y poner en riesgo la creación de empleos vinculados a la transición energética".

El presidente de Claner ha subrayado además que el actual contexto internacional, marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre geopolítica, "demuestra más que nunca la importancia de las energías renovables como garantía de seguridad y soberanía energética para nuestro país", destacando el papel de Andalucía como "territorio clave para avanzar hacia un modelo energético más competitivo, autónomo y sostenible".

Las Jornadas Sectoriales de Claner, según ponen de relieve desde la propia asociación, han servido para "analizar los principales retos y oportunidades de las energías limpias". La primera mesa redonda ha estado centrada en proyectos y entidades galardonadas en los Premios Horizonte Sostenible 2026, con intervenciones del CEO de Ariema, Rafael Luque; el responsable del proyecto Don Bosco Solar de la Fundación Energía Sin Fronteras, Pedro Méndez; y el responsable de Medio Ambiente Zona Sur de Ignis, Bruno Suárez.

Posteriormente, se ha celebrado una mesa dedicada a la regulación del sector renovable, en la que han participado el secretario general de Energía, Manuel Larrasa, y la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez, y que ha estado moderada por la secretaria general de Claner, Gemma García-Pelayo.

El último bloque de las jornadas ha estado enfocado al almacenamiento energético y ha contado con la participación del CEO de Coagener, Pablo Gómez, y del director de Tecnología e Innovación de CEN Solutions, José López, mientras que ha actuado como moderador el director de Desarrollo de Negocio de Texla Renovables, Roland Bettscheider.