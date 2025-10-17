La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados pide en Córdoba coordinación entre administraciones frente a la pobreza

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) en Córdoba ha conmemorado este jueves, 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y se ha unido al llamamiento de la ONU "para dar prioridad a las personas más necesitadas y renovar nuestro compromiso colectivo para acabar con la pobreza en todas sus formas", a la vez que han exigido la coordinación entre las administraciones para luchar contra la pobreza.

Según ha indicado la asociación en una nota, "compartimos con la ONU la convicción de que solo desde el respeto, la escucha y con apoyo real a las familias que viven en la pobreza podemos avanzar", recalcando que es "esencial entender las causas que mantienen esta pobreza y comprender por qué los hijos siguen experimentando pobreza y exclusión, incluso cuando sus familias se esfuerzan cada día por salir adelante".

"Debemos comprender la pobreza desde la mirada de quienes la viven", ya que "al poner el foco en las familias, descubrimos algunas de las dimensiones ocultas de la pobreza como: los maltratos sociales e institucionales que sufren a diario muchas personas", han afirmado.

El mensaje de este año recuerda que "vivir en la pobreza es una experiencia de exclusión, inseguridad y desesperanza", pues significa "enfrentarse a opciones muy limitadas y, a veces, no poder acceder al apoyo de las mismas instituciones que deberían ayudar", una "injusticia cotidiana mina la autoestima y priva de dignidad a miles personas en nuestra ciudad".

Desde AABI han recalcado que "la pobreza no es negligencia", sino "un fracaso colectivo, fruto de políticas que perpetúan la discriminación y la desigualdad. No se trata de buscar culpables, sino de promover una comprensión más humana y exigir medidas eficaces basadas en la evidencia y la experiencia real de las familias".

"Las personas que viven en nuestros barrios a menudo se enfrentan al juicio, al control y a la desconfianza por parte de las instituciones", han expresado desde la asociación, añadiendo que "las políticas garantistas, especialmente en la tramitación de prestaciones, pueden llegar a vulnerar la intimidad y los derechos humanos", de modo que es "urgente humanizar estas prácticas".

Por todo ello, desde la AABI han insistido en la necesidad de "un trabajo integral, evaluable y coordinado entre las administraciones que actúan en los barrios". "Celebramos que, en este 17 de octubre, el mensaje de la ONU insistan en que el camino hacia mejores soluciones pasa por el trabajo conjunto y el apoyo a las familias. Las políticas familiares son fundamentales para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la erradicación de la pobreza, la salud, la educación, la igualdad de género, la inclusión social, el trabajo decente y unas instituciones justas y pacíficas".

Desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados han querido "ir más allá" y han propuesto "avanzar hacia un sistema basado en la confianza, la solidaridad, el respeto y la colaboración, que sustituya la cultura de la desconfianza y el control y combata el discurso de que nada puede cambiar".

Por ello, han planteado la creación de "Itinerarios Familiares Formativos de Inclusión, una herramienta realista e integral para trabajar con las familias, que exige la coordinación entre todas las administraciones: los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España".